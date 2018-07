Wohin mit dem Haustier im Urlaub?

Einziges Tierheim im Rhein-Sieg-Kreis ist das Tierheim in Troisdorf. Dort werden nach Angaben von Helga Berben, Vorsitzende des Tierheim-Trägervereins Tierschutz für den Rhein-Sieg-Kreis, auch während der Ferienzeit Haustiere in Pension genommen. Unabhängig von der Frage, um welche Tierart es sich handelt, muss für den angefragten Zeitraum auch ein Platz vorhanden sein, so Berben. „Wir nehmen Vorkasse für den gesamten Zeitraum, gestaffelt nach Tierart. Kleintiere kosten zwei bis drei Euro pro Tag, Katzen sieben Euro, Hunde je nach Größe zehn bis 15 Euro pro Tag“, so die Vorstandsvorsitzende.

Berbens Rat für Urlauber, die ihr Tier für die Zeit ihrer Abwesenheit unterbringen wollen: Unabhängig davon, welche Unterbringung gewählt werde, sei beispielsweise beim Hund ein vorheriges Kennenlernen wichtig. Des Weiteren rät Berben dazu, den Liebling bei Verwandten, Bekannten oder Freunden unterzubringen, schon wegen des größeren Vertrauens. „Noch besser, wenn diese während des Urlaubs beim Tier in der gewohnten Umgebung bleiben.“

Fundtiere würden das ganze Jahr über im Tierheim abgegeben. Dass es in der Ferienzeit höhere Zahlen gebe, könne sie nicht bestätigen. „Außerdem erfolgen auch Einweisungen von Ordnungs- oder Veterinärämtern.“ Aktuell beherbergt das Tierheim 32 Hunde (26 weitere sind bei Pflegestellen untergebracht ), 114 Katzen (71 bei Pflegestellen) sowie 24 Nagetiere, 21 Vögel, drei Wasser- und zwei Landschildkröten.

Mehr Infos über das Tierheim und die Möglichkeit, Tiere in Pension zu geben, auf www.tierheim-troisdorf.de.