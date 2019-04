Autos beschädigt

Am Donnerstag haben Unbekannte die Windschutzscheibe zweier Autos in Alfter eingeschlagen. (Symbolbild)

Alfter. Am Donnerstag haben Unbekannte die Windschutzscheibe zweier Autos in Alfter eingeschlagen. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.04.2019

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, gegen 23.30 Uhr, und Donnerstag, gegen 12.30 Uhr, beschädigten Unbekannte zwei auf der Staffelsgasse in Alfter-Oedekoven abgestellte Autos. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter in dem Zeitraum die Windschutzscheibe der beiden Wagen mit einem unbekannten Werkzeug ein. Anschließend flohen sie.

Die noch unbekannten Täter konnten bislang nicht festgenommen werden. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0228) 150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.