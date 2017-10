Zeitumstellung

Zuverlässig dank Funk: Die Uhr der Sebastiankirche in Roisdorf zeigt immer die richtige Zeit an.

Bornheim/Alfter. Am Sonntag wird wieder auf Winterzeit umgestellt - auch an den Uhren der Kirchen. In Roisdorf und Alfter funktioniert das per Funk, in Bornheim setzt man weiter auf Handarbeit.

Von Sonja Weber, 28.10.2017

Ihr Schiff ist der alten Roisdorfer Sebastiankirche 1980 abhanden gekommen. Doch die Uhr am verbliebenen Glockenturm gibt in dem 6000-Einwohner-Ort noch immer den Takt an. Auch bei der Umstellung auf die Winterzeit an diesem Sonntag werden die Roisdorfer zuverlässig die richtige Zeitangabe auf dem Ziffernblatt sehen.

Uhrmachermeister Elmar Reiffert, der seit mehr als 20 Jahren für die Turmuhr verantwortlich ist, muss dafür nicht einmal die Stufen der engen Wendeltreppe hinaufsteigen. Vor etwa fünf Jahren stattete der 64-jährige das alte Räderwerk aus den 50er Jahren mit einem Schrittschaltmotor und einem Funkempfänger aus. „Ich könnte am Sonntag in Urlaub fahren“, macht der Uhrmachermeister deutlich, dass er sich mit Hilfe dieser Technik wirklich um nichts mehr kümmern muss.

Temperatur und Feuchtigkeit sorgen für Ungenauigkeit

Früher, so berichtet er, sei er permanent damit beschäftigt gewesen, die Kirchturmuhr nachzujustieren. „Eine mechanische Uhr ist abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck“, erklärt Reiffert. „Einmal pro Woche musste man schon nach dem Rechten schauen.“ Mit der technischen Umstellung konnte sich der Uhrmachermeister Arbeit ersparen – doch auf das alte Uhrwerk wollte er auf keinen Fall verzichten. „So etwas darf man doch nicht kaputtmachen“, ist er überzeugt. Die Kombination aus historischer Funktion und moderner Technik gelang ihm mithilfe einer Bornheimer Firma für Sondermaschinenbau.

Einzig das alte Pendel der Uhr hat keine Aufgabe mehr und steht seit der Umstellung in der Ecke. „Das kann aber problemlos wieder eingehängt und so der Originalzustand wieder hergestellt werden“, erklärt der Uhrmacher. Das „Uhren-Ehrenamt“ ist quasi Familiensache: Er übernahm die Aufgabe von seinem Vater Matthias Reiffert. Dieser hatte sein Uhrengeschäft im Jahr 1954 direkt gegenüber der alten Pfarrkirche eröffnet und sogleich die Zuständigkeit für die Zeitanzeige übernommen. Seine berufliche Passion hatte Matthias Reiffert in amerikanischer Kriegsgefangenschaft entdeckt, erzählt sein Sohn. Als er bei der Müllabfuhr eingesetzt war, begann er, weggeworfene Uhren mit selbst gebautem Werkzeug zu reparieren.

In Bornheim stellt Werner Hötzel die Kirchenuhr

Auf jeden Fall erhalten bleiben sollte auch das Werk der Turmuhr der Pfarrkirche Sankt Servatius, entschied die Pfarrgemeinde. Im Zuge von Sanierungsarbeiten war die Glockenanlage vor etwa drei Monaten auf Funktechnik umgestellt worden. Die Uhr dagegen funktioniert wie eh und je. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, das mechanische Uhrwerk aus der Vorkriegszeit zu erhalten“, erklärt Pfarrer Jörg Stockem. Einen „Kümmerer“ für die Kirchturmuhr hat die Kirchengemeinde in Werner Hötzel gefunden. Er ist in der Osterzeit nicht nur als Beiermann aktiv, sondern achtet auch darauf, dass die Bornheimer beim Blick auf die Kirchturmuhr immer die richtige Zeit sehen – besonders natürlich, wenn die Zeitumstellung in Frühjahr und Herbst ansteht.

Während die Uhrwerke in Roisdorf und Bornheim noch mechanisch funktionieren, ist das von Sankt Matthäus in Alfter bereits zum „Museumsstück“ geworden. Schon seit längerer Zeit hat es seinen Platz in einer Glasvitrine und erinnert auf diese Weise an vergangene Zeiten. „Bei uns läuft alles vollautomatisch“, sagt Manfred Greuel, der seit sieben Jahren als Küster in der Kirchengemeinde Sankt Matthäus tätig ist. Nächtliche Kletterpartien in den Kirchturm bleiben ihm auf diese Weise erspart.

Zeitumstellung am Sonntag

Am 26. März begann die Sommerzeit. Dabei wurden die Uhren um eine Stunde vorgestellt. An diesem Sonntag, 29. Oktober, geht es retour: Um 3 Uhr wird die Zeit um eine Stunde zurückgestellt. Zumindest Funkuhren springen auf das Zeichen, das die Atomuhr der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig um 2.59 Uhr aussendet, auf 2 Uhr zurück. Der Wechsel zur Winterzeit, der eigentlichen Normalzeit, beschert eine längere Nacht.