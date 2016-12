Die Zeit vor der Bescherung

22.12.2016 Alfter-Oedekoven. Der Tag des 24. Dezembers geht für manch einen quälend langsam herum, andere fühlen sich gestresst. Bettina Thränhardt sprach mit Menschen aus dem Vorgebirge und der Voreifel darüber, wie sie den Tag verbringen.

Bruno (8) und Martha (10) von Wrisberg wohnen in Oedekoven und erwarten ungeduldig die Bescherung. „Wir feiern immer mit unseren Cousinen. Entweder kommen sie oder wir fahren hin. Dieses Jahr feiern wir bei ihnen in Mönchengladbach. Am Heiligabend morgens gibt es erst mal Frühstück mit Brötchen und Nutella, das gibt es sonst nur am Wochenende. Danach spielen wir drinnen Fangen, aber manchmal spielen wir auch „Mensch ärgere Dich nicht“.

Neulich haben wir eine Höhle gebaut, aus Kissen und einem Bett, wo man etwas drüberspannen konnte. Je nachdem, wann wir in die Kirche gehen, machen wir uns fertig oder essen vorher noch Weihnachtsplätzchen, die wir selbst gebacken haben. Am liebsten mögen wir Vanillekipferl.

Um 16 oder 17 Uhr ist meistens die Kirche. Daran gefällt uns, dass es jedes Mal eine andere Vorführung ist, auch wenn es immer die gleiche Geschichte ist. In manchen Stücken treten mehr Schauspieler auf, in anderen weniger. Letztes Jahr waren es ganz viele. Da sind auch lustige Kamele aufgetreten. Das war ein Kostüm, da mussten zwei oder drei Kinder rein. Es sah witzig aus, wie die gegangen sind.

Klingeln des Glöckchens leitet Bescherung ein

Wenn wir aufgegessen haben und in der Kirche waren, müssen wir hochgehen, damit wir noch nichts sehen. In der Zeit spielen wir noch mal irgendwas. Wenn dann ein Glöckchen läutet, dürfen wir runterkommen und dann sitzt unser Opa immer mit einem Sack auf einem Sessel und verteilt die Geschenke. Wir sind sehr ungeduldig vor der Bescherung.

Es ist schwierig zu warten, vor allem, weil es die Geschenke immer abends gibt. Könnte es die nicht einfach morgens geben? Dann könnte man sie den ganzen Tag lang ausprobieren. Das wäre praktisch. In Amerika gibt es die Geschenke morgens, aber erst am 25. Das wäre nicht besser. Na ja, es heißt ja auch Heiligabend, nicht Heiligmorgen.“

Lucin Barmakszean (34) ist Syrerin und lebt mit ihrem Mann Vrej Kozakjian und ihrem Sohn Keyork seit September 2015 in Deutschland. Die Familie ist katholisch und wohnt in Odendorf. Den Weihnachtsabend feiert sie mit einem festlichen Essen im großen Familienkreis mit bis zu 30 Verwandten. Vorher warten umfangreiche Vorbereitungen.

„Die Zeit bis zum Abend ist etwas stressig, wir sind sehr, sehr beschäftigt. Morgens kochen wir: Alle Frauen bereiten zusammen das Essen vor. Es gibt viele Möglichkeiten. Ein traditionelles Weihnachtsessen ist bei uns die Gans. Es gibt auch immer viele Vorspeisen, zum Beispiel Tabulé oder türkisches Essen wie Kufta, das sind Hackfleischbällchen mit Bulgur. Dazu trinken wir Wein oder Whisky. Oder auch Arrak, weil das Essen mit sehr viel Öl zubereitet ist. Es gibt auch Kuchen in bestimmten Formen. Die sehen aus wie ein Lebkuchenhaus oder haben die Form von einem Baumstamm.

Gegen 17 Uhr zum Friseur

Während die Frauen das Essen machen, kaufen die Männer ein, spielen Karten oder Backgammon. Meinen Sohn schicke ich mit Vrej zum Einkaufen oder er spielt mit seiner Cousine. Gegen 17 Uhr gehen wir alle zum Friseur und lassen uns die Haare machen. Entweder lasse ich mir die Haare ganz glatt machen, oder ich lasse mir Wellen reinmachen. Ungefähr um 18.30 Uhr sind wir wieder zu Hause und ziehen uns um. Wir haben alle für Weihnachten neue Kleidung. Außerdem machen wir uns das Make-up.

Um 20 Uhr kommen dann die Gäste, oder wir gehen feiern. In diesem Jahr feiern wir zu dritt, weil wir hier keine Verwandten haben. Am 31. Dezember feiern wir aber groß Silvester mit der armenischen Gemeinde in Siegburg. In Syrien haben wir immer zweimal Weihnachten gefeiert. Die Eltern von Vrej sind auch Christen, die Mutter ist katholisch, der Vater orthodox. In der orthodoxen Kirche feiert man am 6. Januar Weihnachten. Deshalb hatten wir immer zwei Parties.“

Bettina W. (36) entscheidet sich bewusst gegen den Weihnachtskonsum. Am 24. Dezember sitzt sie mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern im Flugzeug nach Indien.

„Weihnachten bedeutet vor allem eines für mich: Zeit mit der Familie verbringen. In den Ferien besuchen wir Verwandte meines Mannes in Kalkutta. Am 24. packen wir morgens die letzten Sachen ein und fahren gegen 10 Uhr zum Flughafen Düsseldorf. Dort treffen wir meine Eltern, die auch mitfliegen. Um 14.30 Uhr fliegen wir dann los und kommen nach einem Zwischenstopp in Dubai um 9 Uhr morgens indischer Ortszeit an. Das ist dann so etwa 4.30 Uhr deutscher Zeit, dann ist ja schon der 25. Dezember.

Weihnachten in Kalkutta

Bei uns ist es Tradition, dass wir über Weihnachten verreisen, seit 2010 machen wir das so. Wir schenken uns Zeit zu Weihnachten, sonst nichts. Ich mag das zwanghafte Verschenken nicht. Und auch nicht das Sitzen und Bratenessen. Wir bekommen Pakete von Verwandten, die machen wir mit den Kindern direkt auf, wenn der Postmann sie bringt.

Und wir verschicken auch Pakete, aber meistens mit Selbstgemachtem. Dieses Jahr haben wir meinem Bruder und seiner Familie zum Beispiel Lavendelkissen gemacht. Die Vorweihnachtszeit zelebrieren wir aber mit vielen Ritualen. Wir haben einen Adventskranz, singen Weihnachtslieder, basteln und backen Weihnachtsplätzchen.

In Kalkutta wohnen wir bei den Eltern meines Mannes und treffen insgesamt um die 50 indische Verwandte. Denen bringen wir natürlich Gastgeschenke mit. Meistens haben wir zwei Koffer voll davon, und auf dem Rückweg sind sie auch wieder voll mit Geschenken, die wir in Indien bekommen haben.“ (Bettina Thränhardt)