Feuerwehreinsatz in Alfter-Heidgen

Lichterloh brannte die Hütte in der Nacht zu Montag.

Die Feuerwehr war in der Nacht zu einem Brand einer Waldhütte gerufen worden.

Alfter-Heidgen. Für einen Einsatz der Feuerwehr hat am frühen Montagmorgen der Brand einer Waldhütte in Alfter-Heidgen geführt. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

10.04.2017

Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Montag gegen 3.15 Uhr zum Kottenforst ausgerückt. Dort war in einer Waldhütte ein Feuer ausgebrochen. Bei Ankunft der Einsatzkräfte stand das rund 90 Quadratmeter große Walddomizil am Rulandsweg bereits im Vollbrand.

Nach erster Löschmaßnahmen aus den Reservoirs der Einsatzfahrzeuge musste eine Zubringerleitung aus einer Entfernung von 600 Metern gelegt werden, um das lodernde Feuer unter Kontrolle zu bringen. Eine Ausbreitung des Brandes auf den angrenzenden Wald und auf einen Carport mit einem darunter befindlichem Fahrzeug konnte nach Angaben der Feuerwehr verhindert werden.

Da die Hütte nach erfolgreicher Brandbekämpfung von der Feuerwehr als akut einsturzgefährdet eingestuft wurde, fand in der Nacht keine Begehung mehr statt. Auch wurde das Feuer ausschließlich von außen gelöscht.

Im Einsatz waren 45 Männer und Frauen der Löschgruppe Gielsdorf, Impekoven und Witterschlick, unterstützt mit Kaltgetränken des Malteser Hilfsdienstes und dem DRK sowie einem Rettungswagen des Rhein-Sieg-Kreises. Die letzten Einsatzkräfte konnten zunächst nach rund dreieinhalb Stunden gegen 6.30 Uhr vom Brandort abrücken.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden um 7.20 Uhr die Löschgruppe Witterschlick und die Tagesalarmgruppe aufgrund erneuter Rauchentwicklung zu der Einsatzstelle alarmiert. Die Einsatzkräfte löschten die Glutnester mit Hilfe einer Schaumpistole ab und kontrollierten die Einsatzstelle erneut mit einer Wärmebildkamera. (ga)