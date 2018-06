Projekt der "Rasselbande"

ALFTER. Zahlreiche Vorschulkinder der Einrichtung „Rasselbande“ aus Alfter haben berühmte Kunstwerke nachgemalt. Sie sind ab sofort in der Sparkasse in der Holzgasse zu sehen.

Von von Marvin Frembgen, 18.06.2018

Wer kennt nicht die Maler Albrecht Dürer, Franz Marc und Vincent van Gogh? Die vier Gruppen der Kindertagesstätte „Rasselbande“ in Alfter nahmen die berühmten Werke der Künstler genauer unter die Lupe und malten diese nach. Sie sind ab sofort in der Sparkasse in Alfter-Ort, Holzgasse 7, in einer Ausstellung zu sehen.

Malen nach berühmten Künstlern

80 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren arbeiteten fünf Wochen an dem Projekt mit dem Titel „Malen nach berühmten Künstlern“. Claudia Rosenbaum, Leiterin der Kindertagesstätte, betonte, wie gerne die Jungen und Mädchen kreativ seien. Der Grund: Kunst stellt in der „Rasselbande“ einen Lernschwerpunkt dar. Die Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse entstand 2015, nachdem die Vorschulkinder dort öfters zu Besuch waren, um sich von dem Beruf des Bankkaufmannes erzählen zu lassen. Jährlich gibt es ein bis zwei Ausstellungen, im Frühjahr und in der Vorweihnachtszeit.

Bürgermeister Rolf Schumacher eröffnete die Kunstausstellung in der Bankfiliale. Er bedankte sich bei den Eltern, die das Projekt unterstützten. Auch Filialleiter Frank Hofbauer schien von den künstlerischen Fähigkeiten begeistert zu sein. Mit einem Lächeln schaute er sich die Bilder ganz genau an. Eugenie Hellmann, Vorsitzende des Kulturausschusses Alfter, veranstaltet mit Kindertagesstätten aus dem Umkreis Malaktionen in Kooperation mit Altersheimen. Auch die „Rasselbande“ nahm bereits teil.

Werk von Joan Miró

Bei genauerer Betrachtung entdeckt man unterschiedliche Arbeitstechniken. Bei den Tierdarstellungen, im Original von Franz Marc, wurden zum Beispiel Wasserfarben benutzt. Des Weiteren sind auch Skulpturen ausgestellt. Die Igelgruppe baute mit Toilettenpapier und Pappe unter anderem ein plastisches Werk von Joan Miró nach. Mitgestaltet hat auch der vierjährige Leo. Dem Jungen gefiel nach eigenen Angaben die Projektarbeit sehr. Sie habe Spaß gemacht und er freue sich, seine kreative Seite zu zeigen.

Die fünfjährige Yassmina erzählte über ihr Bild, dass sie im ersten Arbeitsschritt mit Kreppband Dreiecke auf der Leinwand abgeklebt und diese im zweiten Schritt in Rot, Gelb, Blau, Grün und Orange ausgemalt habe.