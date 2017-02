Polizeisuche beendet

Alfter. Die Bonner Polizei hat den vermissten Mann aus Alfter tot im Kottenforst gefunden. Seine Familie hatte ihn seit Donnerstagabend nicht mehr gesehen.

Ein 76-Jähriger wurde zuletzt am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Kottenforststraße gesehen. Der Mann wurde am Sonntag gegen 13.45 Uhr während einer Suchaktion durch eine Angehörige der Rettungshundestaffel des Rhein-Sieg-Kreises und ihrem Suchhund im Kottenforst leblos aufgefunden. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Im Rahmen der ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Der Mann war nach Angaben seiner Familie erkrankt und desorientiert.

Bereits am Donnerstag hatte die Bonner Kriminalpolizei intensive Suchmaßnahmen und Ermittlungen eingeleitet und suchte unter anderem auch mit einem Hubschrauber nach dem Vermissten. (ga/dpa)