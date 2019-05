Engagement für psychisch Kranke

Alfter. Keine Tabus bei psychischen Erkrankungen: Jahrelang brachte sich der Alfterer Uwe Flohr als Vorstandsmitglied und stellvertretender Vorsitzender im Verein Hilfe für psychisch Kranke Bonn/Rhein-Sieg ein. Auch dafür überreichte ihm jetzt Landrat Sebastian Schuster einen Orden.

Von Susanne Träupmann, 05.05.2019

Bereits 2010 erhielt Uwe Flohr aus Alfter für seine Verdienste den Ehrenamtspreis der Christdemokraten Bonn. Am Donnerstag wurde dem 79-Jährigen das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und „die einzige und damit höchste allgemeine Verdienstauszeichnung verliehen“, so Landrat Sebastian Schuster bei der Überreichung der Urkunde samt Kreuz in Vertretung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Oedekovener Rathaus. Ausgezeichnet wurde Flohr für sein jahrelanges Engagement im gesundheitlichen Bereich, wobei er sich schwerpunktmäßig als Vorstandsmitglied und stellvertretender Vorsitzender im Verein Hilfe für psychisch Kranke Bonn/Rhein-Sieg (HfpK) einbrachte.

Der 1939 in Wilhelmshaven geborene und seit 2002 in Alfter heimische Flohr war vor seinem Ausscheiden aus dem Berufsleben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und als selbstständiger Unternehmensberater tätig. „Die psychische Erkrankung unseres Sohnes hat mich vor 13 Jahren bewogen, im Verein Mitglied und dann ehrenamtlicher Vorstand zu werden. Wir als große Familie brauchten damals Hilfe, um eine richtige Einstellung zu diesem gesellschaftlichen Tabuthema zu erhalten und unserem Sohn zu helfen, der sich, wie viele psychisch Kranke, stigmatisiert fühlt“, erklärte Flohr in seiner Dankesrede und betonte, dass er die Auszeichnung stellvertretend für den Verein entgegennehme.

Feierstunde im Oedekovener Rathaus

Flohr engagierte sich zudem im Kulturkreis Alfter, war stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Buchstützen der Öffentlichen Bücherei Sankt Matthäus. Als Vorstand des Vereins Hilfe für psychisch Kranke mit Sitz in der Bonner Innenstadt war Flohr zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising, Verbands- und Projektarbeit. 2008 übernahm er das Projekt „Seele trifft auf Schule“, mit dem der 1980 gegründete Verein seit 2002 in den weiterführenden Schulen des Rhein-Sieg-Kreises und Bonn Schüler, Pädagogen, Eltern, Schulsozialarbeiter und Beratungslehrer für das Thema psychische Erkrankungen sensibilisieren möchte.

Darüber hinaus engagiert sich Flohr beim Vereinsprojekt „Externes Arbeitstraining“, das psychisch Erkrankten beim Schritt in den ersten Arbeitsmarkt unterstützt. An der Verleihung nahmen Vertreter aus Vorstand und Beirat des Vereins teil. Ebenso Flohrs Ehefrau Heide und Familienmitglieder, „ohne die ich heute nicht hier stehen würde“, so der Ausgezeichnete. Dass der Landrat den Verdienstorden persönlich überreiche, sei ein hohes Zeichen der Anerkennung befand Bürgermeister Rolf Schumacher.