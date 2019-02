Kollision vor Rathaus

Alfter. Vor dem Rathaus in Alfter-Oedekoven sind am Donnerstagabend zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Grund für den Unfall war der Polizei zufolge ein Wendemanöver.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.02.2019

Die Polizei ist am Donnerstagabend zu einem Unfall vor dem Rathaus in Alfter-Oedekoven ausgerückt. An der Kreuzung Am Rathaus und Chateauneufstraße sind gegen 19 Uhr zwei Fahrzeuge kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, hat ein "unglückliches Wendemanöver" zu dem Unfall geführt.

Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge niemand.