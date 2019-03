Umweltverschmutzung in Alfter

Alfter. Bereits zum wiederholten Male fanden die Behörden Schnipsel in großer Menge. Diesmal auf einem Weg in Alfter-Ort. Auffällig ist, wie sorgsam die Streifen zugeschnitten sind.

Der Unbekannte, der immer wieder Papiermüll auf Grünflächen und in der Natur verteilt, hat auch in Alfter-Ort zugeschlagen. So finden sich am Fuß- und Radweg entlang des Alfterer-Bornheimer Bachs, kurz vor der Grenze zu Roisdorf, zahlreich sorgsam geschnittene Streifen von Werbeprospekten. Dem Aussehen nach, müssen sie dort bereits seit mehreren Tagen liegen.

Erst Ende Februar hatten GA-Leser auf eine solche Verschmutzung an der Straße Auf dem Kirchbüchel unterhalb des Einkaufszentrums auf dem Bonner Hardtberg aufmerksam gemacht. Wie dort deutet es in Alfter-Ort darauf hin, dass die Prospekte maschinell zerteilt wurden.

Aktiv ist der unbekannte Umweltverschmutzer bereits seit vielen Jahren. Vermehrt wurde der Papiermüll im Jahr 2016 auf Wegen und Wiesen im Meßdorfer Feld entdeckt. Damals hatten Passanten und Anlieger berichtet, dass solche Streifen auch schon nördlich der Lessenicher Gärten in Richtung Oedekoven rechts und links der K 12 n und sogar auf der Schmalen Allee, der Verbindung zwischen Witterschlick und Flerzheim, aufgetaucht seien – und das schon seit Frühsommer 2012. Bis heute ist nichts über den Verursacher und sein Motiv bekannt.