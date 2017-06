Randale nach dem Pfarrfest

Die Polizei sucht nach Zeugen der Randale am Herrenwingert in Alfter.

Alfter. Das Pfarrfest der Sankt-Matthäus-Gemeinde Alfter hat ein unschönes Ende genommen. Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag Zelte zerstört und etwas gestohlen.

Ein Bild des Schreckens bot sich den Helfern, die am Freitagmorgen die Buden des Alfterer Pfarrfestes auf der Festwiese am Herrenwingert abbauen wollten. Nachdem die Pfarrgemeinde St. Matthäus an Fronleichnam ihr Pfarrfest gefeiert hatte, hätten die Mitarbeiter des Arbeitskreises „Feste und Begegnungen“ festgestellt, dass unbekannte Personen in der Nacht auf Freitag in den Buden und Zelten ihr Unwesen getrieben haben, teilte Irene Urff von der Öffentlichkeitsarbeit des Matthäusrates mit: „Ein Bierpavillon wurde aufgehebelt, ein paar Zelte aufgeschlitzt und auch ein Bierfass wurde gestohlen.“

Am Donnerstag habe die Gemeinde noch ein „wunderschönes Pfarrfest“ gefeiert, berichtete Urff weiter. Der Arbeitskreis „Feste und Begegnungen“ des Matthäusrates und seine fleißigen Helfer hatten eine bunte Budenstadt auf der Festwiese am Hertersplatz aufgebaut, viele Gruppen und Institutionen hatten für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt.

Urff vermutet, dass die letzten Personen spätestens um Mitternacht den Festplatz verlassen haben. Danach müssten die Unbekannten zuschlagen haben.

Nach Angaben der Bonner Polizei hat sich die Tat am frühen Freitagmorgen vermutlich zwischen Mitternacht und zwei Uhr ereignet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 02 28/1 50 bei der Polizei zu melden.