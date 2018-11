Vandalismus am Böhling

Alfter. Der Heimatverein Alfter beklagt einen weiteren Fall von Vandalismus auf seinem Gelände am Böhling. Ein Hinweisschild wurde ebenfalls mit Schriftzeichen und Farbe besprüht.

Von Axel Vogel, 07.11.2018

Der Ärger und das Unverständnis sind bei Georg Melchior, Vorsitzender des Heimatvereins in Alfter, riesengroß: Da wurden erst vor rund vier Wochen fünf neue Ruhebänke auf dem Aussichtspunkt Böhling eingeweiht, der vom Heimatverein mit viel Einsatz gepflegt wird, und schon ist die erste Sitzgelegenheit beschmiert.

Aufgefallen war dies dem Verein, der bereits seit geraumer Zeit mit Vandalismus an den von ihm gepflegten Raststätten und Spielplätzen im Ort zu kämpfen hat (der General-Anzeiger berichtete mehrfach), am Sonntag. Auch ein Hinweisschild wurde mit Schriftzeichen und Farbe besprüht.

Unerlaubtes Treiben war Melchior bereits am letzten Oktoberwochenende in Form einer großen Feuerstelle auf dem Böhling aufgefallen. Nicht nur, dass dort das Entzünden eines Lagerfeuers strengstens verboten ist, vor allem mit Blick auf die derzeit unverändert anhaltende Trockenheit in der Natur und eine drohende Brandgefahr, kann er darüber nur mit dem Kopf schütteln.

Was besonders seine Aufmerksamkeit weckte: Die Übeltäter hatten fünf große Zeitungspakete als Brennmaterial missbraucht. „Ich habe das auch dem betreffenden Verlag gemeldet“, so der Vorsitzende. In der vergangenen Woche war darüber hinaus eine Ruhebank an der Straße Auf der Mierbache das Ziel von Unbekannten. Auch diese wurde mit Farbe beschmiert.

Anzeige bei der Polizei

Nach dem Vorfall am Wochenende wartete am Montagmorgen eine weitere unliebsame Überraschung im Jakob-Wahlen-Park, den der Heimatverein ebenfalls pflegt. „Ein Unbekannter hatte das Schild der Marienstatur, die hier steht, herausgebrochen“, sagt Melchior.

Dass dessen Motivation zum ehrenamtlichen Engagement gelitten hat, will er angesichts der Vielzahl an Vandalismusakten in der jüngsten Vergangenheit nicht leugnen. Aber er meint auch: „Wenn ich sehe, wie sich die Leute über die Aufenthaltsqualität in den von uns gepflegten Anlagen freuen, dann ist das ein großer Ansporn, weiterzumachen.“

Bereits am Dienstag hatten sich Melchior und seine Mistreiter ans Beseitigen der Schmierereien auf dem Böhling gemacht. Auch will er die Taten einmal mehr bei der Polizei anzeigen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 02 28/1 50 zu melden.