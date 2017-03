American Football in Witterschlick

Alfter-Witterschlick. Die Jugend der Witterschlicker „Fighting Miners“ sucht noch Spieler für eine eigene Mannschaft im American Football. Für eine Spielgemeinschaft mit den „Erfa Bravehearts“ aus Erftstadt gab es jetzt ein erstes Training.

Von Sonja Weber, 20.03.2017

An diesem Morgen ist der Ball im Stadion des Turnerbunds (TB) Witterschlick nicht rund. Genau genommen gibt es gar keinen Ball, sondern ein „Ei“. Dieses möglichst schnell in die „Endzone“ zu transportieren, ist Ziel des Spiels, das die rund 30 trainierenden Jugendlichen zu ihrer Sportart auserkoren haben: American Football erfreut sich beim TB Witterschlick immer größerer Beliebtheit.

Waren es bei der Gründung der „Fighting Miners“ im Oktober 2015 gerade einmal acht Spieler, die sich für den Sport begeisterten, sind inzwischen 92 Spieler im Verein aktiv. Nun soll auch die Jugend am Spielbetrieb teilnehmen – doch noch fehlen den „Miners“ Spieler, um eigene Mannschaften anzumelden.

Fünf Angreifer und fünf Verteidiger stehen sich gegenüber

So wurde kurzerhand eine Spielgemeinschaft mit den „Erfa Bravehearts“ aus Erftstadt geschlossen, die ebenfalls noch auf der Suche nach Nachwuchsspielern sind. Um eine Mannschaft zu melden, bei der sich fünf Angreifer und fünf Verteidiger gegenüberstehen („Fünfer-Tackle“), müssen mindestens zwölf Spieler gemeldet sein – wobei die Mannschaften, die als U 10-, U 13- oder U 16- Team gemeldet werden, bis zu drei Jahrgänge umfassen dürfen.

Um einander kennenzulernen, fand am Samstag das erste gemeinsame Training der Spielgemeinschaft auf dem Kunstrasenplatz in Witterschlick statt. „Ich freue mich, dass es bald losgeht“, sagte der 15-jährige Marc, der Football bei seinem dreijährigen Aufenthalt in Amerika kennenlernte und froh ist, auch in Deutschland eine Mannschaft gefunden zu haben. Bis die Saison im Mai startet, werden noch einige gemeinsame Trainingscamps auf dem Programm stehen, denn beim American Football wird Teamarbeit ganz groß geschrieben.

Egal ob groß, klein, dick, dünn - für jeden gibt es eine Position

„Das ist einer der vielen Gründe, warum American Football ein toller Sport ist“, erklärte „Miners“ Head Coach Joachim Schönenberg. „Ein Einzelner kann nur glänzen, wenn alle anderen ihre Aufgaben gut erledigen“, so der Trainer weiter. „Das Spiel ist nichts für Dumme, weil es viele unterschiedliche Spielzüge gibt, die einstudiert werden müssen.“ Was die körperliche Konstitution der Spieler angehe, sei dagegen Vielfalt gefragt: „Große, kleine, dicke, dünne – beim Football gibt es für jeden eine Position.“ In der Defensive sei viel Körpergewicht durchaus von Vorteil, im Angriff wiederum seien schnelle, wendige Spieler gefragt.

Vor allem aber wolle man dem Nachwuchs das Gefühl von Zusammengehörigkeit und Respekt vermitteln. Dazu gehöre die persönliche Begrüßung per Handschlag beim Training genauso wie das „Abknien“, wenn sich ein Mit- oder Gegenspieler verletzt hat. „Beim Football herrscht eine sehr familiäre Stimmung“, sind sich die Coaches einig. Sorge, ihre Kinder könnten Verletzungen davon tragen, räumt der Erftstädter Trainer Alex Schorn aus. „Es sieht vielleicht manchmal schlimm aus, aber es ist genau festgelegt, was erlaubt ist und was nicht. Außerdem sind die Spieler mit Helm und Schulterpolster viel besser geschützt als etwa beim Fußball.“

Ausdrücklich willkommen sind bei beiden Vereinen auch Mädchen. Leonie (11) aus Duisdorf trainiert zweimal pro Woche bei den „Fighting Miners“ und ist als „Wide Receiver“, dafür zuständig, das Ei zu fangen und in die Endzone zu bringen. Sie ist stolz, eine so ungewöhnliche Sportart zu betreiben – und kann mit ihrer Trainingspartnerin Lena (12) gut bei den Jungs mithalten.

Probetraining

Wer Interesse an einem Probetraining hat, kann über die Internetseite www.tb-witterschlick.de Kontakt aufnehmen oder einfach montags oder freitags um 18 Uhr zum Training auf den Sportplatz Witterschlick kommen. Zu den „Erfa Bravehearts“ kann man über www.bravehearts-football.de Kontakt aufnehmen.