Vandalismus in Alfter-Impekoven

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend mehrere Gräber auf dem Impekovener Friedhof an der Straße Im Wiesengrund beschädigt.

Alfter-Impekoven. Am Sonntag haben Unbekannte auf dem Friedhof von Alfter-Impekoven zugeschlagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend mehrere Gräber auf dem Impekovener Friedhof an der Straße Im Wiesengrund beschädigt. Wie die Bonner Polizei mitteilte, habe ein Zeuge an dem Tag kurz vor 19 Uhr die Beamten alarmiert, da er von dem Gelände des Friedhofes das Geräusch von splitterndem Glas wahrgenommen hatte.

Die alarmierten Polizisten hätten auf dem Friedhofsgelände zwei männliche Personen ausmachen können, die sofort die Flucht ergriffen hätten. An mehreren Gräbern hätten die Beamten anschließend mutwillige Beschädigungen festgestellt, so die Polizei weiter. Die unbekannten Täter hätten die Scheiben an insgesamt 39 Grableuchten zerstört und diese teilweise aus der Verankerung gerissen.

Das Kriminalkommissariat 37 hat die Ermittlungen zu dem Geschehen aufgenommen. Die Ermittler fragen: Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise zu den flüchtigen Unbekannten geben? Hinweise nimmt die Polizei unter 0228/150 entgegen.