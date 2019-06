Radweg im Linksrheinischen

Rhein-Sieg-Kreis. Der US-Konzern Apple hat seinen Widerspruch gegen das Logo der Rheinischen Apfelroute zurückgezogen. Für die Betreiber des Radwegs ist das allerdings mit einer Einschränkung verbunden.

Der Streit zwischen der Rhein-Voreifel-Touristik (RVT) und dem Technologiekonzern Apple um das Logo der Rheinischen Apfelroute ist beigelegt. Wie der RVT am Dienstag mitteilte, habe Apple seinen Widerspruch gegen das Logo des Fahrradwegs beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zurückgezogen.

Bekanntlich zeigen sowohl das Logo der Rheinischen Apfelroute als auch das des US-Konzerns einen Apfel. Wie berichtet, hatte die RVT vor einigen Wochen ein Schreiben von einer Anwaltskanzlei erhalten, die Apple in Deutschland vertritt. Kurz zuvor hatte der Verein das Apfelrouten-Logo als Wort-Bildmarke beim DPMA in München angemeldet. In dem Anwaltsschreiben wurde die RVT aufgefordert, die Markenanmeldung einzuschränken und auch das grüne Blatt im Logo zu ändern, da es dem Apple-Blatt zu sehr ähnle. Der RVT hatte daraufhin selbst einen Fachanwalt eingeschaltet.

Wie die RVT nun mitteilte, sei der Rückzug Apples an eine Bedingung geknüpft. So sei der Eintrag des Apfelrouten-Logos mit einem Zusatz versehen worden – und zwar, dass es bei den angemeldeten Waren und Dienstleistungen „ausschließlich mit Bezug auf einen Fahrradwanderweg durch die Apfelanbauregion Rhein-Voreifel“ verwendet wird. Durch die Einschränkung müsse der RVT, wie er weiter mitteilt, auch nicht mehr das grüne Blatt in seinem Logo ändern.