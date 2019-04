Alfterer Verein

Alfter-Oedekoven. Trainer und Mitglieder des Fußballvereins Blau-Weiß Oedekoven geben Sammelheft und Sammelkarten heraus. Insgesamt gibt es 263 Karten zum Sammeln. Der Erlös soll der Vereinsarbeit zugute kommen.

Von Stefan Hermes, 01.04.2019

Das Phänomen Sammelbilder hat eine lange Tradition. Was in Deutschland Mitte des 19. Jahrhunderts mit den Bildchen des Schokoladenherstellers Stollwerck begann, findet gerade seinen lokalen Höhepunkt beim Oedekovener Fußballverein Blau-Weiß: Am Samstag stellte dieser nach monatelanger Vorbereitung sein eigenes Sammelbildalbum vor. „Schon vor zwei Jahren sprach mich ein Kollege an, dass ein Sammelalbum doch etwas für einen so großen Markt wie den in Alfter sein könnte“, sagte Ralf Grathwohl, Chef des Rewe-Centers in Alfter.

Sein Markt ist nicht der erste im Reigen der Händler, die durch das Berliner Unternehmen „Starstickers“ dazu veranlasst wurden, mit den Alben das längst vergessen geglaubte Sammelfieber wieder aufleben zu lassen. Inzwischen sind es bundesweit mehr als 400 lokale Vereine. „Außer viel Arbeit“, sagte Michael Behrendt, Geschäftsführer von Blau-Weiß Oedekoven, „hat uns die Aktion nichts gekostet.“ Der Vorsitzende Herbert Heister hofft auf eine vierstellige Summe, die zur Unterstützung der Vereinsarbeit durch den Verkauf der Alben, Bildchen und Anzeigen zustande kommen könnte. Die größte Herausforderung für den Verein habe darin bestanden, die Einverständniserklärungen aller jugendlichen und erwachsenen Spieler zu bekommen. Nach 13 Fototerminen mit dem Alfter Piloten und Hobbyfotografen Jürgen Perteck, waren die 263 Spieler im Alter von fünf bis 35 Jahren „im Kasten“.

Die Tütchen mit fünf Bildern gibt es nun für 80 Cent. Die Grundausstattung aus Sammelband sowie fünf Tütchen kostet sechs Euro. Gekauft werden können die Bilder bis zum 8. Juni. Bis dahin sollte man alle „Stars“ gesammelt haben. Am 27. April wird es dazu noch eine Tauschbörse im Rewe-Center geben. Prächtig und bunt aufgemacht, kann das Album auch in vielen Jahren noch an die Mannschaften erinnern. Die Herrenmannschaft befindet sich zurzeit zwar nur auf dem vorletzten Platz der zweithöchsten Kreisklasse (B), ist aber davon überzeugt, den weiteren Aufstieg zu schaffen. Nicht zuletzt soll das fertige Bilderbuch mit allen Spielern, Mannschaften, Trainern sowie Funktionären dazu beitragen, das Mannschaftsgefühl zu stärken und vielleicht auch den ein oder anderen dazu zu motivieren, dem Verein beizutreten. Am 29. und 30. Juni, wenn auf dem Sportplatz am Birkenweg um den Rewe-Jugend-Cup gespielt wird, gibt es Gelegenheit, sich von der Spielkunst von Blau-Weiß Oedekoven zu überzeugen.