Asylsuchende in Alfter

Saad Yasin (links) ist mit seinem sieben Jahre alten Sohn Saif (rechts) aus dem Irak nach Deutschland geflohen, sein zweiter Sohn Mohammed hält sich noch in der Türkei auf. Jutta Stürzl aus Gielsdorf unterstützt die Familie bei der Zusammenführung.

Alfter-Oedekoven. Weil ihr das Geld fehlt, kann die Oedekovener Flüchtlingsfamilie Yasin den sechsjährigen Mohammed nicht aus der Türkei nachholen. Deshalb haben Anwohner eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Auch Ex-Rennfahrer Nico Rosberg soll helfen.

Von Bettina Thränhardt, 19.12.2017

Seit zwei Jahren sind der Iraker Saad Yasin (37) und sein Sohn Saif (7) in Deutschland. Sie haben sich eingelebt. Saif geht in die örtliche Grundschule und spricht schon gut Deutsch. Nur einer fehlt den beiden: Saifs Bruder Mohammed (6) ist noch mit den Großeltern mütterlicherseits in der Türkei.

Seit Juni diesen Jahres ist Saad Yasin anerkannter Asylbewerber. Er hat die nötigen Formalitäten in die Wege geleitet, um seinen Sohn nachzuholen. Benötigt werden noch die Papiere: So beispielsweise die Geburtsurkunde des Sohnes, die nur im Irak ausgestellt werden kann. Ein türkischer Rechtsanwalt könnte sich um die Papiere kümmern. Wenn Yasin die notwendigen Dokumente beisammen hat, müsste er in die Türkei fliegen, um die Ausreise seines Sohnes zu beantragen. Und er müsste ein zweites Mal fliegen, um den Sechsjährigen abzuholen. Doch dafür fehlt der kleinen Familie das Geld.

„Bei der Diakonie in Bornheim hat man mir gesagt, dass wir 4000 bis 5000 Euro bräuchten“, sagt Jutta Stürzl aus Gielsdorf, die die Yasins ehrenamtlich betreut. Der Kontakt kam über die Organisation Asylkompass Alfter zustande.

Rainer Nolte, ein Nachbar von Stürzl, hat unter www.gofundme.com/bruderliebe weitere Informationen bereitgestellt und eine Sammlung gestartet. Über seinen Bruder, PR-Berater des Formel-1-Weltmeisters Nico Rosberg, hat er einen Kontakt zu dem ehemaligen Rennfahrer aufgebaut. Unter allen Spendern, die 50 Euro oder mehr geben, wird deshalb ein in der Auflage limitiertes Buch von Rosberg mit dessen Unterschrift verlost.

Die Situation der in Oedekoven wohnenden Familie geht der ehrenamtlichen Helferin Stürzl nahe. Wenn Saif mit seinem Vater bei ihr ist, skypt er oft mit seinem Bruder. „Saif erzählt dann viel von seinem Leben hier, und Mohammed nimmt an dem Ganzen teil“, erzählt Stürzl. „Er richtet sich darauf ein, dass er das Leben bald mit Saif teilen kann.“

Als die Gielsdorferin diesen jüngst fragte, was er sich zu Weihnachten wünscht, sagte er, am liebsten möchte er seinen Bruder Weihnachten aus der Türkei holen. „Als Saif erfahren hat, dass das nicht geht, hat er lange geweint“, so Stürzl. Nachts hat der Siebenjährige Alpträume, weil er sich Sorgen um seinen Bruder macht. Nach längerer Suche konnte Stürzl psychologische Unterstützung für den Grundschüler organisieren, die im Januar beginnt.

Vater Saad Yasin musste seinen zweiten Sohn bei der Flucht zurücklassen – ihm fehlte das Geld. Außerdem war er körperlich eingeschränkt. Im seiner Heimatstadt Mossul im Irak war der 37-Jährige von einer Autobombe schwer verletzt worden. Er selbst sei Soldat gewesen, die Bombe vom IS gezündet worden. Sechs Monate lag er danach im Bett, so Yasin. Selbst als er in Deutschland ankam, sei er noch auf Krücken gelaufen. Ärztliche Atteste über diese Verletzungen hatte er auch seinem Asylantrag beigefügt.

Yasin floh vor den Zuständen in Mossul zunächst in eine andere Region im Norden Iraks, wo sich der größte Teil seiner Angehörigen bis heute aufhält. Zu diesen gehört auch seine geschiedene Frau, die mittlerweile neu verheiratet ist und bei der die zehnjährige Tochter lebt. Nur ihre Eltern sind mit Mohammed in der Türkei, auch mit dem Gedanken, dass sein Vater ihn von dort besser nachholen kann.

Zwar sind die Yasins Muslime, trotzdem wollen sie Weihnachten bei Familie Stürzl zusammen mit einer weiteren Flüchtlingsfamilie feiern. Und sie hoffen, dass wenigstens im nächsten Jahr auch Mohammed mit unter dem von Flüchtlingskindern geschmückten Weihnachtsbaum sitzt.

Kontakt zu Jutta Stürzl unter j.stuerzl@googlemail.com. Mehr über den Asylkompass Alfter unter www.asylkompass-alfter.de.