Einsatz in der Grundschule

Alfter. In eine missliche Lage war am Donnerstagmittag eine Siebenjährige in einer Grundschule von Alfter geraten. Die gerufenen Einsatzkräfte konnten das Mädchen aber schnell wieder befreien.

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Freiwillige Feuerwehr Alfter am Donnerstagmittag. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Michael Hesse wurde die Wehr zur Grundschule in Alfter-Ort gerufen. Laut Feuerwehr hatte sich eine siebenjährige Schülerin den Kopf zwischen einer Stuhllehne und einem Stuhlsitz eingeklemmt und sich nicht eigenständig befreien können.

Mit gleich vier Fahrzeugen – darunter die Tagesalarmgruppe und ein Rettungswagen – rückten die Einsatzkräfte zur Schule an. Laut Hesse wurde das Mädchen schnell aus seiner misslichen Lage befreit. Mittels eines großen Schraubenziehers sei die Rückenlehne vom Rest des Stuhls abgehebelt worden, so Hesse. Das Mädchen sei unverletzt geblieben.