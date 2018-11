Missglückter Überholvorgang

Alfter. Auf der Hauptstraße in Alfter-Volmershoven ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Ein 22-Jähriger wurde schwer verletzt, die Hauptstraße musste vorübergehend gesperrt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.11.2018

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Alfter-Volmershoven schwer verletzt worden. Wie die Polizei vor Ort berichtete, war der 22-Jährige gegen 14 Uhr mit seinem VW Golf von Meckenheim kommend in Richtung Alfter unterwegs, als er einen vor ihm fahrenden Lkw auf der Hauptstraße (L113) überholen wollte.

Der 51-jährige Fahrer des Lkw bog in diesem Moment nach links in Richtung Quarzwerke ab. Der Autofahrer bemerkte das in seinem Überholvorgang allerdings zu spät und stieß mit dem Lkw zusammen. In Folge der Kollision drehte sich der VW Golf und landete im Feld. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 51-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Hauptstraße wurde für die Dauer des Rettungseinsatzes sowie der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

