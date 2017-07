Vollsperrung und Verkehrschaos

Witterschlick. Am Montagabend hat sich ein schwerer Unfall auf der B56 zwischen Alfter-Oedekoven und Witterschlick ereignet. Der Verkehr wird derzeit über Witterschlick umgeleitet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.07.2017

Die Polizei hat die B56 zwischen Raiffeisenstraße und Schmale Allee komplett gesperrt. Zwei Fahrzeuge sind am frühen Montagabend gegen 17.30 Uhr in einer leichten Rechtskurve frontal miteinander kollidiert.

Laut Polizei wurden dabei vier Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite zwei Erwachsene und zwei Kinder aus einem Mercedes. Die vier Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

In dem zweiten Fahrzeug wurde eine 52-Jährige eingeklemmt und schwer verletzt. Die Frau musste durch die Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. An die 70 Einsatzkräfte der Alfterer Feuerwehr waren vor Ort.

Zeugen berichteten von einer auffälligen Fahrweise des Mercedes, in dem ein älteres Ehepaar mit zwei Kindern aus Buschhoven in Richtung Duisdorf unterwegs gewesen sei. Das Auto sei mehrfach über den Mittelstreifen ausgeschlagen. In der Rechtskurve sei es dann zu dem schweren Zusammenprall gekommen.

Rund um Witterschlick kam es zu einem Verkehrschaos. Die Aufräumarbeiten laufen. Die Straße ist nach GA-Informationen noch immer gesperrt.

Auf der B9 bei Mehlem kommt es durch eine Baustelle aktuell ebenfalls zu Stau und langen Wartezeiten.

