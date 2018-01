Alfter. Der Weihnachtstreff Heiligabend am Böling ist längst zur Tradition geworden. Hunderte große und kleine Gleichgesinnte treffen sich dort und singen aus vollen Kehlen Weihnachtslieder. Dabei vergessen sie auch diejenigen nicht, denen es nicht so gut geht.

Die Schlepperfreunde Alfter hatten an Heiligabend wieder zum Weihnachtstreff auf den Aussichtspunkt Böhling eingeladen. Einige Hundert Spaziergänger machten den Treff zu einem kleinen Volksfest.

Traditionell spenden die Schlepperfreunde den Erlös aus dem Verkauf von Glühwein, kalten Getränken und Linsensuppe für karitative Zwecke. Wie Manfred Sunkel mitteilt, kamen insgesamt 1378,90 Euro an Spenden zusammen. Davon leiten die Schlepperfreunde 950 Euro an die Aktion Weihnachtslicht des General-Anzeigers weiter. Mit dem Geld werden bedürftige Senioren in Bonn und der Region unterstützt. In zehn Jahren hat der Verein der Aktion Weihnachtslicht bereits über 6500 Euro zur Verfügung gestellt.

428,90 Euro gehen an die Sozial- und Caritasgruppe Alfter. Die Schlepperfreunde danken allen, die an Heiligabend mitgefeiert, mitgesungen und musiziert haben, allen Helfern, den Suppenköchen, den Spendern und dem Heimatverein Alfter, der das Gelände zur Verfügung stellte. „Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am Heiligen Abend 2018 zum Weihnachtssingen auf dem Böhling“, sagte Manfred Sunkel von den Schlepperfreunden und wünschte alles Gute für 2018.