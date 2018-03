Feuerwehr rückte nach Impekoven aus

In der Kellersauna eines Mehrfamilienhauses in Impekoven war das Feuer ausgebrochen.

Alfter. Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist es am Samstag zu einem Brand in einer Sauna in einem Mehrfamilienhaus in Alfter gekommen.

Von Axel Vogel, 24.03.2018

Wie die Leitstelle der Feuerwehr auf Nachfrage bestätigte, wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Die Flammen in der Sauna im Keller des Hauses an der Straße Auf dem Patt im Ortsteil Impekoven konnten laut Norbert Thönniges, stellvertretender Sprecher der Alfterer Wehr, schnell gelöscht werden.

Durch den Brand war es auch zu einer Verrauchung des Treppenhauses gekommen. Mit im Einsatz waren neben den Feuerwehrleuten aus Alfter auch Kräfte aus Duisdorf.