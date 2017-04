Rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Rund 100 Feuerwehrleute bekämpften am Samstagabend das Feuer in Alfter.

Alfter. Großeinsatz für die Feuerwehr: Auf dem Gelände eines Autoverwerters an der Weberstraße in Alfter ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen.

Von Michael Wrobel und Jens Kleinert, 08.04.2017

Eine riesige Rauchsäule über Alfter ließ nichts Gutes erahnen: Rund 100 Feuerwehrleute aus Alfter und Bornheim mussten am Samstagabend zu einem Brand auf dem Gelände eines Autoverwerters ausrücken. Nach ersten Informationen standen vier Überseecontainer und ein Wohnwagen in Flammen.

30 Anwohner, die in einem Wohnhaus auf dem Gelände wohnen, mussten das Gebäude verlassen. Sie wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Eine Person hatte laut Feuerwehr-Sprecher Michael Hesse Rauchgase eingeatmet und musste deshalb zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Unser Reporter vor Ort berichtete von fiesen Geruch. Offenbar waren bei dem Brand Plastik- und Gummiteile verbrannt und geschmolzen. Anfangs war eine riesige Rauchsäule auch von Weitem zu sehen.

Der Einsatz der Feuerwehr sollte wohl bis in die Nacht andauern. Der Brand konnte jedoch am Abend unter Kontrolle gebracht werden. Das Gewerbegebiet wurde weiträumig abgesperrt.