Markenzeichen aus dem Vorgebirge

Alfter/Bornheim. Die Bornheimerin Charlotte Braam schreibt ihre Bachelorarbeit über das Marketing des Brombeerweins, den einst Wilhelm Maucher aus Alfter kreierte.

Rebellenblut gehört zum Vorgebirge wie Spargel und Erdbeeren. Anfang der 1950er Jahre erstmals vom Alfterer Wilhelm Maucher (1903-1993) gekeltert (siehe Info-Kasten), ist der Brombeerwein heute etwa in gut sortierten Supermärkten in der Region zu bekommen. Viele Menschen ließen es sich einst bei einem Glas Rebellenblut im Roisdorfer Ausflugslokal „Heimatblick“ gut gehen. Klar, das ist längst Geschichte. Die 22-jährige Bornheimerin Charlotte Braam wirft wiederum in gewisser Hinsicht einen Blick in die Zukunft des Brombeerweins. Genauer gesagt: in dessen mögliche kommende Vermarktung.

Rebellenblut ist das Studienobjekt ihrer Bachelorarbeit im Bereich Grafikdesign/Visuelle Kommunikation an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft (HMKW) Köln. „Meine Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Markenpositionierung und wie Unternehmen mit Hilfe ihrer eigenen Geschichte eine Markenidentität schaffen können“, erläutert Braam.

Mehr als nur ein Mitbringsel

Sich in diesem Zusammenhang mit dem Rebellenblut zu beschäftigen, lag für die Bornheimerin auf der Hand. Sie sei im Vorgebirge aufgewachsen und kenne den Brombeerwein natürlich – so wie viele andere Menschen, die aber keinen richtigen Bezugspunkt zu dem Getränk hätten. Viele Menschen kauften Rebellenblut, um es zu verschenken, meint Braam. „Es ist ein typisches Mitbringsel.“

In ihrer Arbeit wolle sie nun untersuchen, wie man aus Marketingsicht einen Mehrwert für das Getränke schaffen könne, so Braam. Es gehe ebenfalls darum, den „visuellen Auftritt der Marke der neu entwickelten Markenidentität anzupassen“. Dazu werde sie ein sogenanntes Redesign der Marke entwickeln. Eines der Stichworte, die Braam im Gespräch mit dem General-Anzeiger nennt, ist Storytelling. Darunter versteht man das Erzählen von Geschichten (englisch: Storytelling), um Informationen – in diesem Fall über ein Produkt – zu vermitteln und auch Emotionen beim Rezipienten zu wecken. Die Geschichte des Rebellenblutes und seines Erfinders Wilhelm Maucher bietet sich laut Braam dafür an. Zudem gebe es ja einen Trend zu lokalen Produkten.

Umfrage im Internet

Bei der Recherche für ihre Arbeit setzt die 22-Jährige auf drei Dinge. Erstens hat sie sich mit der Lebensgeschichte Mauchers befasst. Zweitens besuchte sie die Firma Schwadorf in Alfter, der heutigen Produzentin des Rebellenblutes. Dort sei man von ihrer Idee sehr angetan gewesen, berichtet Braam und betont zugleich ihre Unabhängigkeit vom Unternehmen: „Es ist eine freie Arbeit von mir.“ Drittens hat sie eine Online-Umfrage erstellt. In dieser fragt sie unter anderem, was man mit dem Rebellenblut verbindet, ob man die Geschichte des Namens kennt oder ob man den Wein schon einmal selbst gekauft hat. Weitere Punkte beziehen sich auf Alter und Geschlecht. „Es geht mir darum, ein Stimmungsbild zu erhalten“, erläutert Braam. Dazu hat sie den Fragebogen etwa in verschiedenen Facebookgruppen mit Bornheim-Bezug geteilt und bislang viel Rückmeldung und eine positive Resonanz erhalten.

Anfang September muss die Bachelorarbeit abgeschlossen sein. Um genügend Zeit zur Auswertung zu haben, wird Braam ihre Umfrage in ein paar Tagen schließen. Noch kann man sie allerdings ausfüllen und so der 22-Jährigen bei ihren Studien helfen. Bislang sei ihr bei der Durchsicht der Fragebögen aufgefallen, wie wenig die Geschichte hinter dem Rebellenblut bekannt sei. Doch wer weiß: Vielleicht ändert sich das ja, wenn die Studentin ihre Arbeit erfolgreich zu Ende gebracht hat.

Noch bis Montag, 7. August, genauer gesagt bis zum Vormittag des Tages, ist die Umfrage zum Rebellenblut freigeschaltet. Zu finden ist sie auf: https://www.surveymonkey.de/r/XFMJBDS