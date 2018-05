Blutprobe entnommen

Alfter-Witterschlick. Ein 50-Jähriger ist am Donnerstabend mit seinem Fahrrad auf der B56 in Alfter-Witterschlick gestürzt. Er verletzte sich dabei schwer.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.05.2018

Am Donnerstag, 10. Mai, hat sich ein Radfahrer bei einem Sturz auf der B56 schwer verletzt. Der 50-Jährige kam gegen 18.50 Uhr an der Einmündung zur Raiffeisenstraße in Alfter-Witterschlick zu Fall, nach bisherigen Erkenntnissen ohne fremdes Verschulden. Drei Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten, bis er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Da sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Radfahrers ergaben, wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.