Diebstahl in Alfter

Alfter. Ein 22-Jähriger hatte sein am Vortag erbeutetes Diebesgut beim Juwelier schätzen lassen wollen. Doch der Angestellten fiel auf, dass es sich um eine gestohlene Uhr handelte und rief die Polizei. Die nahm den Mann fest.

26.04.2017

Der Polizei gelang es am Dienstag, 25. April, einen mutmaßlichen Dieb festzunehmen. Der 22-Jährige steht in dem Verdacht, am 24. April zwischen 18 und 19 Uhr die Scheiben zweier, auf einem Lauftreff-Parkplatz geparkten, Autos am Buchholzweg in Alfter eingeschlagen zu haben, um so ein Handy und einen Rucksack mit hochwertigem Schmuck und einer Uhr zu stehlen.

Wie die Polizei nun mitteilte, suchte der junge Mann am Abend des 25. April einen Juwelier in der Sternstraße der Bonner Innenstadt auf. Dort wollte er den Wert der Uhr feststellen lassen. Doch der Mitarbeiterin fiel auf, dass es sich um mögliches Diebesgut handelte und informierte die Polizei. Als diese kam, hielt sich der Tatverdächtige nach wie vor im Wartebereich des Juweliers auf.

Die Polizei überprüfte die Uhr und konnte sie anhand individueller Merkmale als die gestohlene Uhr identifizieren. Im Wartebereich des Juweliers wurde zudem ein Brillantring gefunden. Die Polizei nahm den 22-Jährigen fest, der der Polizei bereits wegen anderer Diebstähle und wegen des möglichen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt ist. Die Polizei überprüft nun, ob auch der Ring zu dem Diebesgut gehört. Der Tatverdächtige verbleibt derweil in Polizeigewahrsam.