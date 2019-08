Einsatz in Alfter

Alfter. Nach einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt wurde ein 42-Jähriger in Alfter von der Polizei in Gewahrsam genommen. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.08.2019

Am Mittwoch wurde ein 42-jähriger Mann in Alfter in Gewahrsam genommen. Laut Polizeiangaben wurden die Beamten zu einer häuslichen Gewalt gerufen. Nähere Angaben zu dem Vorfall machte die Polizei allerdings nicht.

Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der Beschuldigte aggressiv, der 42-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Er wurde der Wohnung verwiesen und von der Polizei mit in Gewahrsam genommen.