Alfter. Die Polizei hat am Mittwoch den Verkehr an der Bundesstraße 56 in Alfter-Winterschlick kontrolliert. Die Beamten verhangen 17 Verwarngelder.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.08.2019

Am Mittwoch hat die Polizei Bonn in Alfter-Winterschlick eine Verkehrskontrolle durchgeführt. An der Bundesstraße 56 wurden Pkws und Lkws unter anderem auf erhöhte Geschwindigkeit kontrolliert.

Insgesamt sprach die Polizei 17 Verwarngelder aus.