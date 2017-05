Ermittlungen zu Feuer in Heidgen

Alfter-VOLMERSHOVEN. Erste Hinweise zum Brand in Alfter Anfang April sind mittlerweile bei der Polizei eingegangen. Doch um die Täter zu finden, ist die Polizei weiterhin auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen.

Die Ermittlungen der Kripo zur Brandstiftung an einer Jagdhütte im Kottenforst bei Volmershoven-Heidgen dauern an. In der Nacht zu Montag, 10. April, hatten bislang unbekannte Täter die Hütte am Waldrand, die sich nach Angaben der Polizei an einem Waldweg des Rulandsweges befindet, in Brand gesetzt. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren etwa drei Stunden im Einsatz, um das Feuer zu löschen und eine Ausbreitung der Flammen auf umstehende Bäume zu verhindern.

Zeugen hörten in der Nähe Stimmen und Schreie

Wie die Polizei nun mitteilt, hatten Zeugen zwischen 2.20 Uhr und 3.15 Uhr in der Nähe Stimmen und Schreie gehört. Neben der Auswertung von Spuren gehen die Brandermittler des Kriminalkommissariats den Hinweisen auf die bislang unbekannten Personen nach, die sich zur Tatzeit dort aufgehalten haben sollen. Es soll sich um mindestens eine Frau und einen Mann gehandelt haben.

Deshalb fragen die Beamten die Öffentlichkeit erneut: Wer kann Angaben zu Personen machen, die sich in der Nacht zum 10. April im Waldgelände bei Heidgen aufgehalten haben? Wer kann Angaben zu Personen machen, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bonn unter der zentralen Rufnummer 0228/150 entgegen oder auch per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de