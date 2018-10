30 Einsatzkräfte vor Ort

Zu einem Küchenbrand in Witterschlick rückte die Feuerwehr am Montagnachmittag aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.10.2018

Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Witterschlick ist die Freiwillige Feuerwehr Alfter am späten Montagnachmittag gerufen worden. Wie sich herausstellte, brannte es in einer Küche. Mitglieder der Löschgruppen Impekoven und Witterschlick öffneten die Wohnung, in der sich keine Menschen befanden. Ein Trupp ging unter Atemschutz hinein und löschte den Brand. Rund 30 Kräfte waren im Einsatz. Nachlösch-, Aufräum- und Belüftungsarbeiten beschäftigten die Wehrleute bis in den Abend. Wegen der Brandursache ermittelt jetzt die Bonner Polizei.