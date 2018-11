Wer kennt diese Frauen?

Die in Orange gekleidete Frau wurde gefilmt, als sie zum Zeitpunkt des Einbruchs an der Eingangstüre klingelte.

Diese beiden Frauen wurden gefilmt, als sie in ein Wohnhaus in Alfter einbrachen.

Bonn. Videokameras zeichneten Bilder von zwei Frauen auf, als sie in Alfter in ein Wohnhaus einbrachen. Die Polizei geht davon aus, dass sie weitere Komplizen hatten.

Von Anja Wollschlaeger, 30.11.2018

Sechs Wochen nach einem Einbruch in Alfter veröffentlicht die Polizei nun Fotos von zwei Einbrecherinnen. Sie wurden während der Tat von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Die Polizei Bonn sucht nun nach zwei Frauen, die am 19. Oktober in zwei Häuser in Alfter eingebrochen sind. Die Frauen brachen damals die Terrassentüre des Hauses "Am Bähnchen" auf und durchsuchten die Innenräume. Kurze Zeit später brachen die Frauen vermutlich mit weiteren Komplizen in ein Einfamilienhaus im Oberdorf in Impekoven auf. Dort stahlen sie Bargeld und einen Fotoapparat. In beiden Häusern wurden sie gefilmt. Die Polizei vermutet, dass die Frauen mit weiteren Komplizen unterwegs waren.

Die Kamera an dem Wohnhaus "Am Bähnchen" zeichnete beide Frauen auf. In dem Haus "im Oberdorf" zeichnete die Kamera eine der Tatverdächtigen auf, wie sie an der Haustüre klingelte. Bisher hat die Fahndung nicht zum Erfolg geführt, sodass die Polizei die Fotos nun mit einem richterlichen Beschluss von der Polizei veröffentlicht wurden. Hinweise nimmt die Polizei Bonn unter 0228/15-0 entgegen.