Pkw fährt in Gartenanlage

Bei einem Autounfall in Alfter wurde eine Person verletzt.

Bei einem Autounfall in Alfter wurde eine Person verletzt.

Bei einem Autounfall in Alfter wurde eine Person verletzt.

Alfter. Am Freitagabend wurde eine Person bei einem Autounfall in Alfter verletzt. Das Fahrzeug fuhr aus bisher ungeklärten Gründen durch einen Zaun in eine Gartenanlage.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.12.2017

Der Bonner Weg an der Ortsgrenze zu Alfter war am Freitagabend nach einem Autounfall vorübergehend gesperrt. Laut Angabe der Polizei ist das Fahrzeug aus bisher ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen und durch einen Zaun in eine angrenzende Gartenanlage gefahren. Der Fahrer des Wagens wurde bei dem Unfall verletzt.

Der Unfallwagen war nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Abschlepparbeiten musste daher die Bonner Straße für den laufenden Verkehr gesperrt werden.