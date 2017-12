Nach Werner Jaroch

Alfter. Der Alfterer Ortsvorsteher Werner Jaroch gibt nach 17 Jahren sein Ehrenamt aus gesundheitlichen Gründen zum Jahresende auf. Die CDU-Fraktion hat dem Bürgermeister als Nachfolger Norbert Lehna vorgeschlagen.

Werner Jaroch gibt zum Jahreswechsel sein Amt als Ortsvorsteher des Ortes Alfter aus gesundheitlichen Gründen in jüngere Hände. „Der gebürtige 72-jährige ‚Alfterer Jung' hat als Nachfolger von Grete Offermann seit 2001 und somit seit 17 Jahren diese Aufgabe mit viel Herzblut ausgefüllt“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Barthel Schölgens. Nachfolger wird Norbert Lehna.

Und weiter: „Wir bedauern, dass Werner Jaroch zu diesem Schritt gezwungen war. Er und wir hatten gehofft, dass er wieder so fit wird, dass er seine Arbeit mit voller Tatkraft ausfüllen kann.“ Schölgens sagte, Alfter verdanke Jaroch mit seinem unermüdlichen Einsatz auch für die Gemeinde sehr viel. Nun freue man sich aber auch, dass man dem Gemeinderat mit dem CDU- Ratsherrn Norbert Lehna einen hervorragenden Nachfolger zur Wahl vorschlagen könne.

Der Diplom-Landwirt Werner Jaroch, gelernter Gartenbauingenieur und ehemaliger Studiendirektor, kandidierte 1994 erstmals für den Gemeinderat und holte auch gleich für die CDU ein Direktmandat. Von 1994 bis Anfang 2016 war er Mitglied im Rat der Gemeinde Alfter. Außerdem war er von 1999 bis 2004 auch erster stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde. Zu seinem Engagement zählt seine langjährige Funktion als Ortsvorsitzender der CDU.

Tiefe Verbundenheit mit dem Ort

Seine Verbundenheit mit dem Ort, in dem er geboren und aufgewachsen ist, zeigt auch sein jahrzehntelanger Einsatz als Vorsitzender des Ortsausschusses, einem Zusammenschluss der Vereine. Ein bleibendes Ergebnis seiner Arbeit ist die Aufarbeitung und Präsentation der Geschichte des Ortes, die er als Initiator und seit 2009 auch als Vorsitzender des Fördervereins Haus der Alfterer Geschichte geleistet hat. Sie diente auch der Vorbereitung der 950-Jahr-Feier, die ihm ein besonderes Anliegen war. Gerne hätte er auch noch im Amt die Umgestaltung des Herrenwingert begleitet.

Viele Kinder und junge Erwachsene erinnern sich auch gerne an Werner Jaroch als Sankt Martin. Über 20 Jahre ritt er bei den Martinszügen durch den Ort und verteilte Süßigkeiten. „Sein Einsatz für die Vereine und das Brauchtum des Ortes wird uns immer in Erinnerung bleiben“, so Schölgens.

Die CDU-Fraktion hat dem Bürgermeister als Jarochs Nachfolger Norbert Lehna vorgeschlagen. Er soll in der ersten Sitzung des Gemeinderates Anfang 2018 gewählt werden. Lehna, 1960 geboren, ist pensionierter Soldat und arbeitet seit 2014 im Gemeinderat. Er ist Mitglied in zahlreichen Vereinen und Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Alfter. „Ich würde mich sehr freuen, in dieses Amt gewählt zu werden. Diese Aufgabe stellt aufgrund der tollen Arbeit von Werner Jaroch eine große Herausforderung dar“, sagte Lehna .