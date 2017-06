Wahlversammlung

Alfter-Witterschlick. Der Ortsausschuss Witterschlick hat einen neuen Vorstand. Die bisherige Stellvertreterin Christel Memering wird zur neuen Vorsitzenden gewählt. Ausschuss organisiert die großen Feste in Witterschlick.

Von Bettina Thränhardt, 09.06.2017

Bei der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend in der Gaststätte Lambertushof wählten die Ausschussmitglieder die bisherige stellvertretende Vorsitzende Christel Memering zur Vorsitzenden, bei einer Enthaltung von Memering selbst, und Thomas Funk vom Turnerbund Witterschlick bei zwei Enthaltungen zu ihrem Stellvertreter.

Der Ortsausschuss ist ein Zusammenschluss der Vereine und organisiert Veranstaltungen wie das Maifest, den Seniorennachmittag und den Karnevalsumzug. Im Vorfeld hatte er intern und extern unter anderem über den General-Anzeiger nach Kandidaten für den Vorsitz gesucht, es hatte sich auf den Aufruf aber niemand gemeldet.

Der bisherige Vorsitzende Knut Kiesewetter stand aus persönlichen Gründen und aufgrund unterschiedlicher Auffassungen nicht mehr für das Amt zur Verfügung. Memering, die vom Kirchenchor St. Lambertus in den Ortsausschuss entsandt ist, hatte den Vorsitz aus gesundheitlichen Gründen zunächst für sich ausgeschlossen.

Ortsvorsteherin Sigrid Pippon schlug sie in der Sitzung dennoch für das Amt vor. „Ich bin bereit, das zu machen, denn es muss im Ortsausschuss weitergehen“, sagte Memering. „Viele Sachen kann ich ganz gut, weil ich beruflich vorbelastet bin“, so die bisherige Stellvertreterin weiter. Aus gesundheitlichen Gründen könne sie aber nicht so viele Veranstaltungen besuchen wie ihr Vorgänger und auch nicht den Karnevalsumzug kommentieren. Im Ausschuss herrschte Konsens, diese Aufgaben auf andere Schultern zu verteilen. Eine besondere Rolle kommt dabei dem Vize-Vorsitzenden Thomas Funk zu. Er vertritt den Turnerbund im Ortsausschuss.

Kassiererin bleibt Ortsvorsteherin Sigrid Pippon, die dem Heimat-Kultur-Verein und dem Partnerschaftsverein Alfter und Chateauneuf angehört. Die Schriftführung übernimmt Angelika Schneider von den Sportschützen, Kassenprüfer bleiben Ute Reitler von der Arbeiterwohlfahrt Alfter/Witterschlick und Jürgen Liesenfeld, Sportschützen. Als Beisitzer stellten sich Britta Habeth (Karnevalsgesellschaft Alpenrose), Gereon Weintz (Deutsches Rotes Kreuz) und Dennis Schiffelgen (KG Alpenrose) zur Verfügung.