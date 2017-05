„Naturtrail“ in Alfter

Alfter-Oedekoven. Mehr Sicherheit ist das Ziel: Der Reit- und Fahrverein Alfter schult Pferde und Reiter bei einem „Naturtrail“. Durch Hindernisse sollen die Pferde entspannter werden und das Vertrauen zwischen Tier und Mensch gestärkt werden.

Von Sonja Weber, 30.05.2017

Es gibt wohl nichts Schöneres für Pferd und Reiter, als bei einem Ausritt durch das Gelände zu streifen. Doch anders als beim Training in der Reithalle oder auf dem -platz gibt es in Wald und Feld viel Neues für das Pferd zu entdecken. Schon ein herumliegender Ast, ein Steg oder eine ungewohnte Bewegung in der Umgebung kann bei dem Tier für Aufregung sorgen.

Mit einem sogenannten „Naturtrail“, den der Alfterer Reit- und Fahrverein am Wochenende anbot, sollten solche Situationen gezielt trainiert werden. „Wir bieten die Kurse nun bereits mehrere Jahre in Folge an, und die Resonanz ist jedes Mal sehr gut“, berichtete Organisatorin Jennifer Jonas. Diesmal wagten sich an beiden Tagen 20 Teilnehmer in Zweiergruppen an die verschiedenen Stationen, die dem Verein von einem Verleihservice zur Verfügung gestellt wurden.

Pferde auf bestimmte Situationen vorbereiten

So konnten Ross und Reiter Holzbrücken, Baumstämme und andere Hindernisse überwinden oder – bestenfalls völlig entspannt – durch einen Vorhang aus Schaumstoffrohren laufen. „Die Übungen fördern nicht nur die Geschicklichkeit des Pferdes, sondern tragen auch erheblich zur Desensibilisierung bei“, ist Jennifer Jonas überzeugt. „Pferde sind Fluchttiere. Entsprechend ist ihre Reaktion. Es ist sinnvoll, die Tiere auf bestimmte Situationen vorzubereiten, weil sie im täglichen Leben immer wieder vorkommen.“

Sonja Hübscher, die mit ihrem achtjährigen Isländer Snorri zum ersten Mal am Naturtrail teilnahm, zeigte sich begeistert. „Mein Pferd hat die Stationen ziemlich cool gemeistert. Selbst die herunterhängenden Schaumstoffrohre haben ihn nicht beeindruckt, er ist einfach hindurchgelaufen“, sagte die 16-jährige Alfterin. „Die Übungen stärken das Vertrauen und helfen, mit dem Pferd sicher im Gelände zu reiten.“

Besondere Qualifikationen müssen die Reiter nicht mitbringen, um einen Naturtrail zu absolvieren. Alle Stationen können reitend oder vom Boden aus absolviert werden. Vom Mini-Shetty bis zum Kaltblut bieten die Hindernisse auch für jedes Pferd die passenden Möglichkeiten. Jonas: „Die Rückmeldungen sind durchweg positiv, sodass wir diese besondere Trainingsmöglichkeit auch in Zukunft beibehalten wollen.“