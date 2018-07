Alfter. "Ackern statt büffeln" hieß es für Herseler-Werth-Grundschüler auf dem Bildungs- und Begegnungshof. In dem langfristig angelegten Projekt lernten sie viel über Pflanzenwachstum und Artenvielfalt.

Von Sonja Weber, 04.07.2018

Normalerweise säßen die Kinder der Klassen 1 a und 1 b an diesem Morgen in der Herseler-Werth-Grundschule. Doch an diesem Tag dürfen die Erstklässler Hefte und Stifte liegen lassen: Sie tauschen den Klassenraum gegen einen Kartoffelacker. Dreimal war für die Mädchen und Jungen in den vergangenen Monaten ackern statt büffeln angesagt: Im Rahmen des gleichnamigen Schulprojekts, das Ulrike Kreysa vom Alfterer Bildungs- und Begegnungshof Stallgespräch anbietet, bauten die Kinder Kartoffeln an.

Beim ersten Besuch bereiteten die Grundschüler den Boden mit dem Pflug auf und säten die Kartoffeln, beim zweiten Termin sahen sie nach dem Rechten und lernten dabei allerhand über Unkraut. Bevor es nun kurz vor den Sommerferien ans Ernten der Erdäpfel ging, zeigten die Pänz, dass bei den vergangenen Besuchen viel Wissen hängengeblieben ist.

„Wer findet Ackerhellerkraut?“, fragte Kreysa – und schon machten sich die Erstklässler auf die Suche. Julius und Emil wurden als erste fündig. „Ackerhellerkraut heißt so, weil Geldmünzen früher Heller hießen. Und die Samen der Pflanze sehen aus wie Münzen“, erklärte Emil.

Mit der Frage verfolgte Kreysa gleich mehrere Ziele. „Zum einen lernen die Kinder, genau hinzuschauen. Zum anderen geht es um Artenvielfalt: Auf unserem Acker wimmelt es nur so vor Insekten und Schmetterlingen – im Gegensatz zum benachbarten Weizenfeld.“ Auch die Kartoffelpflanzen wurden genau unter die Lupe genommen.

Die Kartoffel-Mutter und ihre Babys

„Eigentlich ist es noch ein bisschen zu früh für die Ernte“, erklärte Kreysa. „Das sieht man daran, dass die Pflanzen noch blühen.“ Trotzdem schauten die Erstklässler gespannt nach, wie viele „Kinder“ die „Mutterknolle“ wohl entwickelt hat. Mit aller Kraft stach Annika (7) den Spaten in die Erde, doch die war so trocken, dass sie einige Versuche benötigte, bevor ihre Mitschüler die ersten Kartoffeln aus der Erde ziehen konnten.

Wie befürchtet, sind die Kartoffeln zum Teil noch recht klein. „Richtige Babys“, meinte Charlotte (7). Die Kinder der 1 b entschieden, noch nicht alle Kartoffeln zu ernten. Nur so viele, dass es für das Kartoffelfest reichte, das sie am nächsten Tag feiern wollten. Beim Essen der Brat- und Pellkartoffeln würden sie wissen, wie viel Arbeit und Mühe dahinter steckt, bis man das Gemüse ernten kann. Kreysa: „So vermitteln wir mit dem Projekt auch eine Wertschätzung für Lebensmittel.“

Lehrerin Barbara Groell, die mit ihrer Kollegin Nina Mayska teilnahm, ist überzeugt, dass die Kinder von dem Angebot sehr profitiert haben. „Wir haben das Thema natürlich auch im Unterricht aufgegriffen, aber die Erfahrung vor Ort kann man im Klassenraum nicht ersetzten.“ Das Projekt wird auch von der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW gefördert.

Mehr Infos: Bildungs- und Begegnungshof Stallgespräch, Stühleshof 106 in Alfter, Ulrike Kreysa, 0170/ 7577376, stallgespraech-alfter.de