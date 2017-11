Alfter. Nachdem Bürger protestiert hatten, tritt nun eine neue Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde in Kraft. Die Ermäßigungen richten sich nach Bauart der Zisterne.

Nutzer von Zisternen in Alfter zahlen nach Anlagentyp ab sofort geringere Niederschlagswassergebühren. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, ist die neue Beitrags- und Gebührensatzung jetzt in Kraft getreten. Grundsätzlich erhielten alle Eigentümer von Zisternen mit Niederschlagswassernutzungsanlagen zum Betrieb von Toiletten und/oder Waschmaschinen weiterhin eine Ermäßigung der Gebühren, teilt die Verwaltung per Pressemitteilung mit.

Die Quadratmeter der abflusswirksamen Flächen würden zur Berechnung der Niederschlagswassergebühren zunächst herangezogen und dann je nach Ausführung der Zisterne bei der Gebührenfestsetzung um mindestens 50 Prozent gemindert.

„Neu ist, dass je nach Bauart der Zisterne unterschiedliche Gebührenermäßigungen angewendet werden“, heißt es aus dem Alfterer Rathaus weiter. Bei Retentionszisternen mit einem Speichervolumen von mindestens 25 Litern pro Quadratmeter sowie einem Mindestrückhaltevolumen von drei Kubikmetern beträgt die Höhe der Minderung jetzt 75 Prozent. Diese Zisternen halten Niederschläge zurück und geben sie zeitverzögert an die Kanalisation ab. Der Kanal wird damit bei Niederschlägen entlastet.

Effekt für den Hochwasserschutz

Für die zeitverzögerte Abgabe des Regenwassers müsse eine sogenannte Ablaufdrossel montiert sein, die das Wasser mit maximal 0,002 Litern pro Quadratmeter in der Sekunde an den Kanal abgibt, so die Gemeinde. Retentionszisternen hätten damit einen Hochwasserschutz-Effekt. Deshalb würden auch solche Anlagen mit Regenwassernutzung zur Gartenbewässerung in der Gebührensatzung begünstigt.

Ansonsten bleibt es laut Gemeinde bei der bisherigen Regelung: Schlichte Zisternen, die lediglich der Gartenbewässerung dienen, erhalten auch künftig keine Reduzierung. Die Änderung der Gebührensatzung war Mitte September einstimmig vom Gemeinderat beschlossen worden. Die Grünen hatten das Thema auf die Agenda gebracht, nachdem bekannt geworden war, dass vom Gemeindewerk zwei Bürgern zunächst schriftlich die Gebührenreduzierung nach dem Einbau von Zisternen zugesagt worden war. Mit Verweis auf falsche Anlagen war dies dann überraschend zurückgezogen worden, wogegen die Bürger protestiert hatten.

Weitere Infos erteilt E-regio als Betriebsführerin der Gemeindewerke Alfter unter 0 22 51/70 80.