Von Susanne Träupmann, 09.08.2017

Mit jedem Schuss rückte Mike Fox seinem Ziel, Schützenkönig der Sankt-Hubertus-Matthäus-Schützenbruderschaft Alfter 1848 zu werden, ein klein wenig näher. Um 21.30 Uhr war es dann soweit. Der 39-Jährige holte beim 169. Schützen- und Volksfest am Montag den Vogel mit dem 134. Schuss von der Stange. „Er hing nur noch an einem Faden. Wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich mich ziemlich blamiert“, sagte der Bankkaufmann freudestrahlend.

Zu den ersten Gratulanten gehörte Ehefrau Kirstin, die mit einem erfolgreichen Abend ihres Mannes gerechnet und direkt die passende Garderobe für die Krönung mitgebracht hatte. Dabei sah es zunächst gar nicht danach aus. Denn mit Jürgen Walbrühl, Uschi und Wolfgang Sauer, Oliver Meissner und Harald Haag waren ernsthafte Mitbewerber ins Rennen gegangen, die ihrer neuer Majestät nach dem finalen Treffer herzlich gratulierten.

Mike Fox steht nach 2011/12 nun zum zweiten Mal an der Spitze der Alfterer Bruderschaft, in einigen Jahren möchte er ein weiteres Mal um die Königskette kämpfen, „um Kaiser zu sein“. Er löst als Schützenkönig seinen besten Freund, Kaiser Heinz Honecker ab, der sich beim Königsschießen den Kopf des Vogels sicherte. Der linke Flügel ging an Barthel Hennes (53. Schuss), der rechte Flügel an Kirstin Fox (35.) und der Schweif an Franz-Willi Falkenbach (68.).

Spannend verlief auch das Lieselschießen der aktiven Frauen. „Wolfgang Sauer bastelt uns jedes Jahr einen ganz besonderen Vogel. In diesem Jahr war er mit einer Flagge zur 950-Jahr-Feier Alfters, einem Baby im Schnabel und einem Schützenhut verziert“, sagte Gabi Haag, seit einem halben Jahr Brudermeisterin. Mit dem 81. Schuss sicherte sich Susanne Sauer den Titel der neuen Schützenliesel.

In einigen Jahren will er Kaiser sein

Die Alfterer verfolgten allerdings nicht nur am Montag die einzelnen Wettkämpfe. Bereits am Sonntag war die Schützenhalle bestens besucht. Nach dem Festzug durch den Ort begann das Wertpreisschießen der Bruderschaften mit dem Kleinkalibergewehr auf 50 Meter Entfernung. Den ersten Platz belegten die Heimerzheimer, gefolgt von den Brenigern.

Als beste Schützin gewann Klara Clasen aus Brenig mit Teiler 180 eine Flasche Rotwein. Beim Ehrenpreisschießen hatten in der Jugendklasse Christian Langel (Brenig), in der Schützenklasse Christian Klemmer (Roisdorf), in der Damenklasse Marlene Kraatz (Hersel) und in der Alters- und Seniorenklasse Markus Hergarten (Brenig) die Nase vorn.

Beim Königsschießen der inaktiven Mitglieder holte Michael Kraft gleich mit dem ersten Schuss aus der Donnerbüchse den Kopf des Vogels herunter. Allerdings brauchte es 112 Schuss, bis sich Peter Reusch als neuer inaktiver König durchsetzte.

Die feierliche Krönungszeremonie der neuen Majestäten übernahmen die beiden stellvertretenden Alfterer Bürgermeister Luise Wiechert und Bruno Schmidt mit Brudermeisterin Gabi Haag.

Diese war mit der Resonanz des Festes sehr zufrieden. Ein wenig Sorge bereitet der Alfterin aber der fehlende Nachwuchs, sind doch bei den insgesamt 46 Aktiven nur zwei Jugendliche. „Um Nachwuchs anzusprechen, wollen wir beim Frühlingsfest im nächsten Jahr erstmals einen Bambinipokal für Kinder unter zwölf Jahren ausloben“, kündigte Haag an.