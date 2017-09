Maler aus Alfter

Alfter. Nach dem Studium an der Alanus-Hochschule in Alfter geht der Maler Michael Weiß nun nach New York. Es ist nicht das erste Mal, dass er umzieht, aber das erste Mal für seine Kunst.

Von Steffen Schurr, 05.09.2017

Schicht für Schicht haucht er der Leinwand aus Baumwolle Leben ein. Er liebt Details und Schärfe, kennt daher jedes Pixel seiner Werke genau. Bis zu 40 Acrylfarben werden eingesetzt, die Pinsel meist nach Vollendung des Werkes ausgetauscht. Im „Flow“ vergisst Michael Weiß öfter mal zu essen.

Neben Landschaften malt der 26-Jährige aus Alfter auch Personen. Und ab heute ist er ein Jahr lang Stipendiat an der New York Academy of Art, wo er unter zahlreichen Bewerbern ausgewählt wurde. Trotzdem erfüllt der Student nicht das Klischee eines Künstlers: Er hat weder mit Farbe beschmierte Hände, noch wirkt er abgehoben.

Seinen Stil beschreibt er als „sinnlich und überlegt“. Zuerst grundiert er mit Acrylfarbe den Hintergrund, um dann anschließend mit feinen Pinselstrichen die Kontur festzulegen. Danach arbeitet er sich von der hinteren Schicht nach vorne. Daher braucht es auch ungefähr acht Wochen, bis ein Werk in Postkartengröße fertig ist.

Um sich inspirieren zu lassen, geht er gerne in der Waldau am Nordrand des Kottenforsts in Bonn spazieren. Hat er ein Motiv gefunden, macht er ein Foto davon, das ihm später als Vorlage dient. Die Bilder sollen seine „sinnlichen und wahrgenommenen Emotionen“ widerspiegeln, genauso wie in dem Moment, als er das Motiv zum ersten Mal gesehen hat.

Weiß ist viel herumgekommen

Weiß ist ein sympathischer und ruhiger Typ, der sich auch von einer Wespe, die es beim Interviewtermin auf seinen Cappuccino abgesehen hat, nicht irritieren lässt. Aber nicht immer war sein Leben so unaufgeregt: Geboren in Brunssum in den Niederlanden, dann Umzug ins bayerische Tutzing, das am Starnberger See liegt.

Nach einem kurzen Zwischenstopp in Rheinland-Pfalz ging es von dort aus in die USA. In New Jersey verbrachte er den Großteil seiner Grundschulzeit. Mit Rechtschreiblücken im Gepäck kam er zurück nach Deutschland, genauer gesagt nach Leipzig. Er erinnert sich noch daran, dass ihn die Mitschüler aufzogen, weil er nicht, wie im Leipziger Raum üblich, Federmappe, sondern Mäppchen sagte. Seine Lehrer trieben ihm geduldig die Wissenslücken aus.

Während des Gesprächs greift Weiß dennoch immer wieder auf englische Wörter zurück. „Durch die häufigen Umzüge war es nicht einfach, tiefe Beziehungen zu Menschen aufzubauen“, sagt er. Man wolle ja nicht verletzt werden. Sandkastenfreunde hatte er nie, daher verstellte er sich neuen Freunden gegenüber. In der Oberstufe, mittlerweile am Bonner Helmholtz-Gymnasium, fasste er endlich Fuß und entschloss, „irgendwas mit Kunst“ zu machen. Auch seine Vorbilder, die Maler Louis Welden Hawkings oder Heiner Altmeppen, haben sich professionell ausbilden lassen.

Mit dem Abi in der Tasche bewarb er sich 2010 an der Alanus-Hochschule in Alfter. Zuvor hatte er sich noch die Kunstakademie in Düsseldorf angeschaut. Dort konnte er seinen möglicherweise zukünftigen Kommilitonen aber nichts abgewinnen, denen „Bier und Kippe“ wichtiger waren als mit ihm über Kunst zu sprechen.

"Ritterschlag" in Karlsruhe

Die Hürde, an der „Alanus“ angenommen zu werden, ist hoch: Bis zu 40 malerische Arbeiten und Zeichnungen werden für die Bewerbungsmappe gefordert. „Vom vielen Malen habe ich mir einen Nerv im Nacken eingeklemmt“, erinnert sich Weiß. „Der Schmerz kam glücklicherweise erst nach Abgabe“, erzählt er weiter. Damals an der Alanus gelandet zu sein, darüber ist er froh. Dennoch war er „nicht mutig genug“, von Anfang an ein reines Kunststudium zu absolvieren. Er hatte dabei auch die „Was soll nur aus dir werden?“-Stimme der Eltern im Hinterkopf. Deshalb zuerst: Kunstpädagogik auf Lehramt.

Dann erst folgte der Master in Kunst. Der „Ritterschlag“ kam allerdings bereits während des Lehramtsstudiums: Ein mit Professor Andreas Orosz befreundeter Galerist wählte unter anderem die Bilder von Weiß für die „Art Karlsruhe“ aus, eine internationale Messe für Gegenwartskunst. Alle seine „sechs oder sieben“ Bilder – Weiß ist sich da unsicher – wurden verkauft. Es folgten zahlreiche weitere Ausstellungen.

Weiß hat aber nicht nur Kunst im Kopf. Er betreut einen Geflüchteten aus Syrien und interessiert sich für Biologie. Seine Eltern – der Vater ist beim Militär, die Mutter eine ehemalige Krankenschwester – haben ihn immer unterstützt. Sie gaben ihm Stabilität, gerade um als Einzelkind die vielen Ortswechsel gut zu verarbeiten. Mit einem Zwinkern in den Augen erzählt er, dass er froh war, wegen einer Sehschwäche bei der Bundeswehr ausgemustert worden zu sein. Hätte er nämlich den Dienst an der Waffe verweigert, wäre sein Vater wohl unter den Kameraden in Erklärungsnot gekommen.

Ein Problem hat ihn allerdings seit der Ausstellung in Karlsruhe begleitet: Weiß kann aus Zeitmangel gar nicht schnell genug malen, um alle Ausstellungen mit Werken bestücken zu können, die ihn anfragen. In die Zukunft gedacht, sei daher Kunstdozent seine Traumberufung, um ausreichend Zeit für die Malerei zu haben. „Vielleicht ergibt sich etwas in New York“, sagt er in ungewohnt leisen Tönen, um schnell mit typisch rheinischem Optimismus nachzulegen: „Et kütt wie et kütt und et hätt noch emmer joot jejange“.

In New York will er traditionelle Maltechniken kennenlernen, für die die durch Andy Warhol mitbegründete Akademie bekannt ist. „Je mehr du über Kunst weißt, desto freier bist du“, sagt Weiß selbstbewusst. Nach 16 Jahren freut er sich, wieder in den USA zu sein. Alleine, ohne Eltern, wie er zugibt.