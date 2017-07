Polizeivertreter zu Besuch in Alfter (v.l.): Jörg Pfefferkorn, Sabine Zilger, Ursula Brohl-Sowa, Rolf Schumacher und Wolfgang Eifinger.

ALFTER. Laut Polizei ist die Anzahl an Wohnungseinbrüchen gesunken, Diebstähe aus Autos haben dafür leicht zugenommen. Beim Besuch von Polizeipräsidentin Ursula Brohl-Sowa in Alfter geht es aber auch um das Lkw-Nachtfahrverbot in Witterschlick.

Die Bonner Polizeipräsidentin Ursula Brohl-Sowa war jetzt zu Gast im Alfterer Rathaus, um sich mit Bürgermeister Rolf Schumacher über die aktuelle Kriminalitätsentwicklung auszutauschen.

Wie die Gemeinde mitteilt, gebe es eine positive Tendenz: Die Kriminalität in Alfter halte sich seit Jahren auf einem relativ niedrigen Niveau. Laut der jüngsten Kriminalitätsstatistik der Polizei wurden 2015 insgesamt 1029 Straftaten erfasst, 2016 waren es 977. Die Aufklärungsquote lag 2015 bei 52,1 Prozent und 2016 bei 56,9 Prozent.

Weniger Wohnungseinbrüche

Aktuelle Zahlen zu den Entwicklungen im ersten Halbjahr 2017 nannte die Polizeipressestelle auf Nachfrage nicht. Was sich aber bereits sagen lasse: Bei den Wohnungseinbrüchen setze sich der behördenweite positive Trend des vergangenen Jahres auch 2017 fort: Die Zahlen gehen zurück. „Die Vorsorge ist beim Einbruchschutz das Wichtigste. Aber auch ein aufmerksames nachbarschaftliches Miteinander und die Hinweise wachsamer Bürger sind sehr hilfreich für die Unterstützung der Polizeiarbeit“, sagte Brohl-Sowa.

Ein leichter Anstieg ist laut Polizei bei Diebstählen aus Autos in Alfter zu verzeichnen. Im vergangen Jahr seien diese Delikte zurückgegangen: Registrierte die Behörde 2015 noch 52 Taten, waren es 2016 dann 47 Fälle. In diesem Jahr sei bislang eine leichte Zunahme von weniger als zehn Taten zu beobachten, ergänzte Polizeisprecher Frank Piontek auf GA-Nachfrage. Dabei hätten es die Täter vor allem auf den Diebstahl von Festeinbauten wie Navigationsgeräte und Airbags abgesehen.

Bei Unfällen ist laut Polizei 2017 bisher ein Rückgang zu verzeichnen. Behördenweit sei allerdings zu beobachten, dass die Zahl der Unfälle mit E-Bikes und Pedelecs steige, so Piontek, zumal deren Gebrauch zunehme. In Alfter hätte sich „eine Handvoll solcher Unfälle ereignet“, sagte Piontek. Thema beim Besuch der Polizeipräsidentin seien auch sechs Unfälle mit Kinderbeteiligung im ersten Halbjahr 2017 gewesen. Davon seien die Kinder in vier Fällen als Radfahrer unterwegs gewesen.

Kontrollen des Nachtfahrverbotes für Lkws

Ein weiteres Thema waren die Kontrollen des Nachtfahrverbotes für Lkw auf den Straßen zu und von den Wester Werken in Witterschlick. Wie der Polizeisprecher sagte, laufen die Kontrollen seit Anfang Juli. Bisher würden die Beamten „Aufklärungsgespräche“ mit den Fahrern führen, sie also auf die neue Regelung hinweisen. Geahndet worden seien Verstöße noch nicht. Der zuständige Bezirksdienstbeamte habe zudem Kontakt zum Unternehmen aufgenommen und auch mit Anwohnern gesprochen.

Zusammenfassend lobte Bürgermeister Schumacher die gute Zusammenarbeit mit der Polizei. Besonders bewährt hätten sich die Bürgersprechstunden in den Polizeianlaufstellen sowie die Präsenz der Beamten vor Ort in Alfter und Witterschlick mit ihrem Beratungsangebot.