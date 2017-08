Alfter-Oedekoven. Ein buntes Programm mit Kunstmarkt, Ausstellungen, offenen Ateliers, Musik, Workshops und Vorträgen erwartet Besucher, wenn der Kulturkreis Alfter zu den Kulturtagen einlädt.

Von Bettina Thränhardt, 23.08.2017

Schon zum 12. Mal veranstaltet der Kulturkreis Alfter die Kulturtage. Die Besucher erwartet den ganzen September hindurch ein umfangreiches und buntes Programm mit Kunstmarkt, Ausstellungen, offenen Ateliers, Musik, Workshops und Vorträgen. „Das Besondere ist das Gemeinsame von bildender und darstellender Kunst“, sagt die Vorsitzende des Kulturkreises Eugenie Hellmann (70).

Den Auftakt macht die Eröffnung der Ausstellung „Farb-Räume“ mit Bildern von Sybill Hähnel, stellvertretender Vorsitzenden des Kulturkreises Alfter, am Donnerstag, 31. August um 17 Uhr im Rathaus Oedekoven. Am Samstag, 2. September eröffnet die Galerie Conrad, Oberdorf 14 in Impekoven, von 14 bis 18 Uhr Ausstellungen verschiedener Künstler und ihren Skulpturengarten. Alessia Krause-Judt lädt am gleichen Tag am Herrenwingert 16 in Alfter von 11 bis 17 Uhr zu einer Ausstellung und einem offenen Atelier ein.

Am Sonntag, 3. September findet von 12.30 bis 18 Uhr im Rathaus Oedekoven die vierte „Art Alfter“ statt, bei der 18 Künstler ihre Werke präsentieren – neben Bildern auch Skulpturen und großformatige Fotografien. Das gemeinsame Thema ist „Zwischen-Raum“. „Zwischen-Räume gibt es überall, auch zwischen Menschen oder zwischen Farben, das ist dann zum Beispiel Kunst“, begründet Hellmann die Wahl des Themas. Unter anderem zeigt Frank Fammels ein sechsteiliges Bild zu Syrien mit Bezug auf den Krieg aber auch mit einem Ausblick in die Zukunft, so Hellmann.

Kostenloses Kulturprogramm für alle

Der Jugendchor Oedekoven unter Leitung von René Breuer singt bei der Eröffnung um 12. 30 Uhr, ab 14 Uhr präsentieren Kinder der Musikschule Khorbaladze Witterschlick ihr Können. Ab 14.30 Uhr bietet Sybill Hähnel einen Workshop unter dem Motto „Sei ein Künstler“ für Kinder und Erwachsene an. „Ich erzähle eine Geschichte und die Teilnehmer machen eine Bewegungsspur“, erläuterte Hähnel das Konzept. „Um die Bewegungsspur herum kann jeder ein Bild gestalten.“ Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Kulturprogramm geht ab 16 Uhr mit einer Vorstellung von Alanus-Studenten mit Ausschnitten auf aktuellen Hoftheaterprogrammen weiter. Die Gruppen „Meoneo“ und „Duo 2 Sunny“ gestalten den Abend zwischen 17 und 18 Uhr musikalisch mit Jazz, Pop und Songs von Hildegard Knef. Der Kunstmarkt mit Kulturprogramm kostet keinen Eintritt, es werden lediglich Spenden für Kaffee und Kuchen erbeten.

Weitere Highlights der Kulturtage sind die Öffnung des Stellwerkmuseums am Sonntag, 10. September von 10 bis 18 Uhr sowie das offene Atelier von Frank-Rüdiger Hildebrandt am Strangheidgesweg 66 in Alfter an den Sonntagen, 17. und 24. September von 16 bis 20 Uhr .

Theater-Revue der Alanus Hochschule

Am Freitag, 15. September, lädt ab 18 Uhr der Kulturkreis zum „Genussliederabend“ ins China-Restaurant „Gourmet Garten“, Alfterer Straße 2, ein. Bevor um 19.45 Uhr das chinesische Buffet eröffnet wird, präsentieren die in Witterschlick und Köln lebenden Musikerinnen Katharina Okroj und Julia Vaisberg ihr Programm unter dem Titel „Irish Music trifft Musical“. Der Eintritt kostet 25 Euro im Vorverkauf (02 28/9 64 93 36) und 27 Euro an der Abendkasse.

Eine Theater-Revue der Alanus Hochschule findet am Samstag, 23. September, ab 18 Uhr statt. Spielort ist der Simonshof, Kottenforststraße 11. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Am Mittwoch, 27. September, bildet von 20 bis 21.30 Uhr der Vortrag zum Thema „Rubens´ Medici-Zyklus: Ein malerisch-erzählendes Meisterstück“ von Erika Schmelter im evangelischen Gemeindezentrum am Herrenwingert in Alfter den Abschluss des Programms.

Informationen unter www.kulturkreis-alfter.de