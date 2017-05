Drei Monate Verzögerung

ALFTER-IMPEKOVEN. Der Neubau an der Engelsgasse sollte ab Januar 2018 bezogen werden. Aktuell wird allerdings mit Anfang Mai geplant.

Die neue Kita an der Engelsgasse in Impekoven wird doch später als geplant fertig. Ursprünglich sollte das Gebäude in Holzbauweise bis Jahresende stehen, damit ab Januar 2018 die Kita „Buntstift“ der Arbeiterwohlfahrt (Awo) aus Witterschlick mit zwei Gruppen einziehen kann. Wie die Gemeinde mitteilte, ist als Übergabetermin mit der Awo nun der 1. April vereinbart. Die Eröffnung ist für Anfang Mai geplant.

Als Grund für die Verzögerung benennt Maryla Günther, Pressesprecherin der Gemeinde, dass die Abstimmung der Planungen für das pädagogische Konzept sowie der Dialog mit der Awo und dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) als zuständiger Fachaufsicht mehr Zeit benötigt habe. Dies allerdings mit einem „positiven Ergebnis“, so Günther: „Das geplante Raumprogramm wird qualitativ deutlich über den Empfehlungen des LVR zur räumlichen Gestaltung von Kindertageseinrichtungen liegen.“

Entstehen soll nach Gemeindeangaben „ein moderner Kindergarten, der den pädagogischen Anforderungen der Gegenwart räumlich entspricht, energetisch auf aktuellem Stand ist und sich harmonisch in das Ortsbild einfügt.“ Zusätzliche Kosten entstünden der Gemeinde durch die Verzögerung nicht, so Günther. Der Träger Awo sei intensiv in die Planungen eingebunden gewesen. „Für ihn bedeutet die neue Zeitschiene eine Planungssicherheit in Bezug auf das Personalmanagement sowie die vorbereitenden Maßnahmen des Umzugs“, erklärt Günther.

Abstimmung der Planungen für das pädagogische Konzept dauerte länger

Der Kreis hat laut Gemeinde inzwischen auch die Baugenehmigung erteilt, sodass die Grundlage für die konkrete Umsetzung geschaffen sei. Den genauen Termin für die Eröffnung im Mai will die Gemeinde noch bekanntgeben.

Der Bau der neuen Kita an der Stelle des früheren Volksschulgebäudes, in dem ab 1971 mehr als 40 Jahre lang die katholische Kindertageseinrichtung Sankt Mariä Heimsuchung beheimatet war, steht auch auf der Tagesordnung der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und des Rates am kommenden Donnerstag (17 Uhr, Rathaus). Die Freien Wähler hatten eine Anfrage zum Sachstand des Bauvorhabens gestellt.

Nach GA-Informationen dürfte es im nicht-öffentlichen Sitzungsteil zudem um das Ausschreibungsverfahren gehen – hier hatte es wohl eine Beschwerde gegeben. Wie Günther auf Nachfrage mitteilte, gebe es keinen Zusammenhang zwischen der Ausschreibung und der Verzögerung bei der geplanten Fertigstellung des Baus. „Die Umsetzungsphase mit der Ausschreibung der Gewerke startet erst“, so die Pressesprecherin.

Karnevalsveranstaltungen sind nicht gefährdet

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Kita soll bekanntlich auch der Impekovener Dorfplatz neu gestaltet werden. Mit den ersten planerischen Überlegungen will die Gemeinde noch in diesem Jahr beginnen und dabei Anregungen und Ideen der Bürger und Vereine für die Gestaltung berücksichtigen. Die Karnevalsveranstaltungen sollen durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt werden.