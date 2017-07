Brauchtum in der Region

Alfter. Ein paar gemütliche Stunden verleben oder sich ordentlich hin und her schleudern lassen: Für beides ist das Fest in Alfter der richtige Ort. Und die Feierei ist längst nicht beendet.

Von Ralf Palm, 24.07.2017

Mit einem kräftigen Hammerschlag trieb die stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Alfter, Luise Wiechert, am Samstagabend den Zapfhahn in das Bierfass. So eröffnete sie die diesjährige Anna-Kirmes auf dem Herrenwingert. Auch in diesem Jahr wurde das Zehn-Liter-Fässchen vom Getränkestand von Anja Hoche gespendet – sehr zur Freude der Besucher, die einen gemütlichen Kirmesabend in Alfter verbrachten.

Die vielen Kinder nutzten die Gelegenheit, ihren Eltern den einen oder anderen Euro aus der Tasche zu locken. Denn die Vielfalt der Kirmesattraktionen war groß. Neu auf dem Festgelände war ein Fahrgeschäft mit dem Namen „Big Wave“. Hier wurden die Fahrgäste in einer Extremschaukel ordentlich hin und her geschleudert.

Klaus Hergarten, der stellvertretende Vorsitzende des Alfterer Ortsausschusses, zeigte sich nach dem Fassanstich mehr als zufrieden. „Es sind viele Besucher hier, was wollen wir mehr“, freute er sich.

Keine Feier ohne Gottesdienst

Nach der Öffnung der Fahrgeschäfte und dem gelungenen Fassanstich am Samstag ging es am Sonntag mit einem Festhochamt in der Pfarrkirche Sankt Matthäus weiter. Pfarrer Georg Theisen feierte den Gottesdienst mit den Gläubigen. Im Anschluss daran folgte der Festumzug des Ortsausschusses vom Ehrenmal zu „Petras Braustube“ mit dem anschließenden traditionellen Fähndelschwenken. Hierbei zeigten Robert Lülsdorf, Michael Melchior und Holger Vianden ihr Können. Zum Gelingen der Kirmes trug auch die Prinzengarde Alfter bei.

Die Alfterer Anna-Kirmes ist allerdings noch nicht vorbei. Am heutigen Montag wird weitergefeiert. Zum Familientag am Montagnachmittag laden die Schausteller mit vergünstigten Preisen auf den Festplatz ein.