Projektwoche in Alfter

Alfter. Eine Woche lang haben 22 Kinder an der Freilichtbühne Alfter ihrer Fantasie und ihrem Spieltrieb freien Lauf gelassen. Am Ende der Theater-Projektwoche führten sie ein selbst entwickeltes Stück in der bewährten Kulisse des Piratenschiffs auf.

Von Stefan Hermes, 27.08.2019

„Kompliment!“, rief Theaterpädagogin Monika Timme-Hafner den 22 Kindern hinter der Alfterer Freilichtbühne zu, die gerade noch den begeisterten Schlussapplaus ihrer Eltern und Angehörigen entgegengenommen hatten. „Ihr habt euch wunderbar reingeschmissen, alles gegeben und mit eurer Spielfreude unser Publikum verzaubert.“ Auch ihr habe es viel Spaß gemacht hat, mit den Kindern zu arbeiten, sagt sie.

Die ersten vier Tage der letzten Sommerferienwoche konnten die Kinder täglich an der Freilichtbühne ihrer Fantasie und ihrem Spieltrieb freien Lauf lassen, bevor es am Freitag zur Aufführung vor dem meist aus dem familiären Umfeld stammenden Publikum kam. Bei schönstem Sommerwetter, das die jungen Schauspieler die ganzen Probentage über begleitete, hatten sie an ihrem „Schatz der Fantasie“ gearbeitet. Unter Anleitung von Timme-Hafner und Regisseurin Cecille Kott sowie den beiden jugendlichen Helfern Bianca Duell und Saleh Hammami entwickelten die Kinder ab acht Jahren ihre Geschichten selbst und brachten sie auf die Freilichtbühne.

Die bereits bewährte Kulisse des Piratenschiffes ließ schnell die Grundidee entstehen: Piraten sollten sich der Fantasie der Kinder bemächtigten. Damit war auch die Rollenverteilung klar. Neben den Piraten, die grölend und trinkend die Zauberkraft der Fantasie in vollen Zügen genossen, waren es vor allem Zauberinnen und viele Kinder mit Einfallsreichtum, die in teils farbenprächtigen Kostümen ihr Publikum auf märchenhafte Weise mit auf die Reise durch den angrenzenden Wald nahmen.

Fünf Stationen sorgen für Begeisterung

Fünf Stationen hatten sich die Kinder ausgesucht, die von den Zuschauern mit Klappstühlen unterm Arm erwandert wurden, bis man sich zum Schluss wieder am Piratenschiff einfand, wo dann auch die fantasielose Zeit ihr glückliches Ende fand.

„Total begeistert“, erzählte Anja Franke, habe ihre Tochter Jule bei dem Projekt mitgemacht. Auch Friederike Siller wusste zu berichten, dass ihre Kinder Helen und Niklas hellauf begeistert gewesen seien: „Die waren sieben Stunden am Tag draußen, konnten ihrer Fantasie freien Lauf lassen und sind jetzt stolz wie Bolle, uns das Ergebnis zu präsentieren.“

Es sei besonders schön gewesen, mit so einer großen, gemischten Gruppe von Kindern zu arbeiten, freute sich Cecille Kott. Die Kinder hätten viel Sinn für die Gemeinschaft gehabt, seien unglaublich temperament- und einfallsreich. „Und sie haben sich das auch nicht durch Fernsehen oder Internet kaputt machen lassen“, stellte sie fest. Es sei schön zu erleben, dass die Kinder noch nicht verlernt hätten, die Natur wahrzunehmen, und auch in den Bäumen und Pflanzen viel Fantasievolles entdecken konnten.

In den Herbstferien findet mit „Das Geheimnis des Totenkopffelsens“ das nächste Freilicht-Theater-Projekt in der Zeit vom 21. bis 25. Oktober statt. Informationen bei Monika Timme-Hafner unter 0 22 22/9 29 91 22 oder nach E-Amil an monikatimmehafner@online.de.