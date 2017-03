A-4 Karnevalsvereine hängen am Schloss in Alfter Banner zur 950 Jahr Feier auf, vorne Gabi Haag, Brudermeister der Schützen

Alfter. Vereine stiften ein Gratulationsbanner zum 950-jährigen Bestehen Alfters, das vom 14. bis zum 19. September groß gefeiert wird. Mit dabei sind prominente Gesichter.

Von Clara Hesse, 07.03.2017

„950 Jahre Alfter“ verkünden die Banner der Vereine, die seit Samstag am Zaun des altehrwürdigen Schlosses am Herrenwingert für das Ortsjubiläum werben. Die Wappen der vier Karnevalsclubs – des Damenkomitees Rot-Weiß, der Alfterer Großen Karnevalsgesellschaft (AGK), der Prinzengarde Alfter und des Festkomitees Alfterer Karneval – sind darauf zu sehen, daneben hängt das Gratulationstransparent „Wir gehören dazu!“ der Sankt-Hubertus-Matthäus-Schützenbruderschaft.

Die versammelten Vereinsmitglieder sind guter Dinge. „Wir wollen Flagge zeigen“, sagt Jürgen Zahn, der erste Vorsitzende der AGK. Die Karnevalisten haben sich zusammengetan, um sich in Sachen Jubiläum gemeinsam zu präsentieren. Ein Vorschlag, der Anklang und Nachahmer fand. Gabi Haag, Vorsitzende des Gewerbevereins und aktiv bei den Schützen: „Wir fanden, dass es eine tolle Aktion ist, an der wir uns auch beteiligen möchten.“

Die Vorstände der Vereine arbeiten bei der Vorbereitung für die Festwoche eng mit dem Ortsausschuss zusammen, den der zweite Vorsitzende Klaus Hergarten vertrat. „Die Banner sind eine sehr gute Idee der Vereine und zeigen ihr großes Interesse am Ortsleben, das von allen Vereinen gemeinsam gestemmt wird“, sagte er.

Die Festwoche dauert vom 14. bis zum 19. September. Großer Tag der Vereine ist am Sonntag, 17. September. Die Mitglieder der Ortsvereine nehmen nach der Festmesse, die der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki zelebriert, am Festumzug teil. Seit zwei Jahren ist der Ortsausschuss um Werner Jaroch mit der Planung und Umsetzung des Jubiläumsprogramms beschäftigt. Beispielsweise treten beim Festakt am Freitag, 15. September, um 20 Uhr die Prinzengarde, der Chor Sankt Matthäus Alfter, „Saach hür ens“ und die Cortingas auf. Für Samstag, 16. September, ist ein Rheinischer Abend vorgesehen, bei dem die Bläck Fööss, Sibbeschuss, Willi Wilden und Stefan Linden auf der Bühne stehen.