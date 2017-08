Jubiläum der Löschgruppe

Alfter-Witterschlick. Die Witterschlicker Wehr feiert ihr 125-jähriges Bestehen und unterstreicht dabei ihre wichtige Rolle in Sachen Sicherheit. Zur Feier des Tages gab es eine spektakuläre Feuerwehrübung.

Von Tobias Zoporowski, 30.08.2017

Rasend schnell verbreitet sich der Rauch in dem Haus an der Witterschlicker Hauptstraße und versperrt den Bewohnern die Flucht über ihr Treppenhaus. So bleibt es der offensichtlich völlig verängstigten Familie nur übrig, vom Balkon aus um Hilfe zu rufen, die nach wenigen Minuten erscheint. Von einem aus Bonn-Duisdorf hinzugezogenen Drehleiterfahrzeug aus werden die Protagonisten aus ihrer in Flammen stehenden Wohnung gerettet.

Bei dem dargestellten Szenario handelte es sich lediglich um eine Übung, die die Löschgruppe Witterschlick gemeinsam mit den freiwilligen Feuerwehren aus Bonn-Duisdorf und Alfter anlässlich ihres 125-jährigen Jubiläums dem staunenden Publikum vorführte. Mit gleich mehreren Lerneffekten.

Erstens: Es ist mehr als schwierig, mit einem ausladenden Einsatzfahrzeug durch enge und teilweise zugeparkte Straßen zu manövrieren, zumal die durchschnittliche „Angriffszeit“ innerhalb des Einsatzgebietes acht Minuten nicht überschreiten sollte. Und zweitens: Das überaus professionelle Zusammenspiel der ehrenamtlichen Wehrfrauen und Wehrmänner, die ihre Freizeit opfern, um für Brand- und Rettungseinsätze jederzeit parat zu stehen.

In acht Minuten müssen sie vor Ort sein

Neben dieser Schauübung boten die Witterschlicker das gesamte Wochenende über ein abwechslungsreiches Programm, unter anderem mit der Ausstellung ihrer Fahrzeuge. Als prominenter „Besucher“ war ein 33 Tonnen schweres Flugfeldlöschfahrzeug (FLF) der Bundeswehr aus Nörvenich vertreten. Musikalische Verstärkung hatte sich die Löschgruppe unter anderem für Samstag von den aus dem Karneval bekannten Bands Cöllner und De Köbesse geholt. Am Sonntag sorgte eine Delegation aus dem niederösterreichischen Meilersdorf mit der Trachtenmusikkapelle Wolfsbach für Unterhaltung. Diese hatte auch bereits am Samstagabend im Innenhof des Alfterer Schlosses für ordentlich Stimmung gesorgt.

Das Platzkonzert fand aus Anlass der 950-Jahr-Feier von Alfter-Ort sowie des 125-jährigen Bestehens der Löschgruppe Witterschlick statt. Mit der Freiwilligen Feuerwehr aus Meilersdorf in der österreichischen Marktgemeinde Wolfsbach verbindet die Alfterer Feuerwehr eine lange Freundschaft. Ehrensache, dass die Witterschlicker auch für das leibliche Wohl der zahlreich erschienenen Gäste gesorgt hatten. Wenn sich der Nachwuchs an den großen roten Autos satt gesehen hatte, konnte er sich auf einer Hüpfburg vergnügen.

Einen kleinen Wermutstropfen gab es: Der für den Samstagnachmittag geplante und im Vorfeld angekündigte Wettbewerb der Ortsvereine musste leider ausfallen. Es hatten sich zu wenige Teilnehmer gemeldet.