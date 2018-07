„Nicht täglich, aber intensiv gießen“

Michael Fuhs (40) führt in vierter Generation die gleichnamige Gartenbaumschule in Alfter-Gielsdorf, die 1903 gegründet wurde. Er beschäftigt an die 35 Mitarbeiter. Zudem engagiert sich Fuhs seit 26 Jahren in der Löschgruppe Gielsdorf der Freiwilligen Feuerwehr Alfter. Auch privat arbeitet der gelernte Gärtner mit Passion in seinem heimischen Garten und probiert dort nach eigenen Aussagen „auch schon mal was aus“. Eine Lieblingspflanze oder einen Lieblingsbaum hat er übrigens nicht.