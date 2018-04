Die Kommunionkinder aus Alfter gehen zur feierlichen Messe in Sankt Matthäus.

Alfter. Bessere Voraussetzungen gab es kaum: Bei frühlingshaftem Wetter zogen am Sonntag 20 Mädchen und elf Jungen aus der Pfarreiengemeinschaft Sankt Matthäus in die Kirche, wo sie ihre erste heilige Kommunion empfingen.

Von Stefan Hermes, 09.04.2018

20 Mädchen und elf Jungen aus der Alfterer Pfarrgemeinschaft Sankt Matthäus haben am Sonntag ihre Erstkommunion gefeiert. Die feierliche Messe, die unter das Motto „Hineinwachsen in Jesu Gemeinschaft“ gestellt war, wurde zu einem ganz besonderen Moment für die neun- bis zehnjährigen Kinder und ihre Familien.

Bei frühlingshaften Temperaturen trafen sich die Kommunionkinder kurz vor 10 Uhr am Pfarrheim und wurden dort von Pfarrer Rainald M. Ollig, dem Katecheten Erwin Witt und den Messdienern abgeholt. In einer Prozession zogen sie vom Pfarrheim in die Kirche, wo die Familien auf die Erstkommunikanten warteten.