Alfter-Witterschlick. Der Witterschlicker folgt als Vorstandssprecher auf Wilhelm Windhuis, der nach 20 Jahren im Amt nicht mehr kandidiert hatte.

Von Susanne Träupmann, 27.02.2018

Die Grünen des Ortsverbandes Alfter haben mit Hans Eggers einen neuen Vorstandssprecher an ihrer Spitze. Einstimmig wurde der 63-Jährige im Lokal „Lambertushof“ in Witterschlick gewählt – allerdings in Abwesenheit, da er wegen Krankheit nicht dabei sein konnte. Ob die Versammlung mit den vorgeschriebenen sechs Mitgliedern überhaupt beschlussfähig sein würde, war bis zuletzt unklar, da zahlreiche Parteimitglieder ebenfalls aus Krankheitsgründen ihre Teilnahme abgesagt hatten. Ein einstimmiges Ergebnis erhielt auch Stefan Möller, der als Kassierer bestätigt wurde. Die neue Schriftführerin heißt Sabina Glasmacher, zu Beisitzerinnen wurden Janine Richter und Kirsten Hungermann bestimmt.

Es war die letzte Sitzung, die Wilhelm Windhuis als Vorstandssprecher des Ortsverbandes leitete. Nach 20 Jahren kandierte er nicht mehr für den Posten. „Da ich andere Ämter übernommen habe, kann ich die Arbeit im Ortsverband nicht mehr so wahrnehmen, sodass der Ortsverband zu kurz käme. Ich stehe dem Vorstand aber mit Rat und Tat weiterhin zur Seite“, sagte Windhuis. Als Dankeschön für sein Engagement hatten sich seine Parteifreunde einiges überlegt. So schenkten sie ihm nicht nur Blumen für seine Frau, „die häufig auf Dich verzichten musste“, so Möller, sondern auch einen Riesling von der Ahr sowie Bücher über Bustouren in der Eifel und Rezepte aus der Eifel.

Junge Neu-Mitglieder gewinnen

Mit der Wahl seines Nachfolgers ist Windhuis sehr zufrieden. Er machte noch einmal deutlich, dass Hans Eggers ursprünglich nur als Teil einer Doppelspitze den Posten habe übernehmen wollen, sich dann aber dennoch bereit erklärt habe, das Amt auch alleine auszuüben. Der gebürtige Hannoveraner arbeitet als Referatsleiter im Bundesministerium für Forschung und Bildung und wohnt seit 1993 in der Gemeinde Alfter. Mitte der 90er Jahre begann der Familienvater damit, sich bei den Grünen in verschiedenen Funktionen im Vorstand einzubringen, zuletzt als Beisitzer. „Durch die Übernahme des Amtes möchte ich Wilhelm Windhuis entlasten“, sagte Eggers.

Und der Wahl-Witterschlicker hat sich schon einiges für die nächsten Monate und Jahre vorgenommen. Eines seiner vorrangigen Ziele ist – mit Blick auf die Kommunalwahl 2020 – die Vergrößerung des Ortsverbandes. „Da wollen wir besonders junge Neu-Mitglieder gewinnen.“ Wert legt er auf einen engen Kontakt mit den Bürgern, damit „wir im Vorstand Themen identifizieren, die wir im Alfterer Rat einbringen können“.