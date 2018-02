Ordnungsamt im Einsatz

An dieser Baustelle ist eine Granate gefunden worden.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat auf dem Grundstück in Alfter eine amerikanische Gewehrgranate sichergestellt.

Alfter. Der Kampfmittelräumdienst ist am Dienstagmittag nach Alfter gerufen worden. Auf einer privaten Baustelle in einem Garten wurde eine Gewehrgranate entdeckt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.02.2018

Auf einem Grundstück in Alfter ist am Dienstagmittag eine Gewehrgranate entdeckt worden. Gegen 13.20 Uhr wurde das Ordnungsamt informiert, zusammen mit der Polizei sperrte dieses den Bereich ab. Der Kampfmittelräumdienst wurde informiert, um die Granate zu untersuchen.

Die Granate ist auf einer privaten Baustelle in einem Garten an einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Benden" gefunden worden. Gegen 15 Uhr erklärten die Beamten vor Ort, dass auf dem Gelände eine amerikanische Gewehrgranate sichergestellt wurde.